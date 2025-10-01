Oscar Dansk vänder hem till Europa efter NHL– och AHL-äventyret – men inte till Sverige. 31-årige burväktaren skriver på för Jaromír Jágrs Kladno.

– Vi tror att hans ankomst kommer att hjälpa oss, säger klubbens sportchef Tomáš Plekanec under onsdagen.



Osar Dansk och Jaromír Jágr. Foto: Bildbyrån (montage).

Utöver en kortare vända i Ryssland och KHL, 2021/22, har Oscar Dansk räddat puckar i Nordamerika sedan flytten från Rögle 2017. Under dessa sju år har han tagit sig till 208 matcher i AHL, men endast sex chanser i NHL.



Nu vänder Dansk hem till Europa genom en flytt till Tjeckien och Rytíři Kladno.



Den svenske 31-åringen presenteras av klubben, där Jaromír Jágr både är delägare och spelare, kort efter att rykten om en flytt till Sverige florerat på sociala medier. Något som fått fart efter att en familjemedlem börjat följa Brynäs på någon plattform. Det hela sköts sedan snabbt ner av Expressens podcast ”Sanny & Svensson”.



– Vi tror att hans ankomst kommer att hjälpa oss. Han har gjort det bra i AHL och vi är övertygade om att han kan fortsätta bygga vidare på dessa prestationer i Kladno, säger klubbens sportchef Tomáš Plekanec på lagets sajt.



Dansk har Väsby IK som moderklubb, men blev vald i andra rundan av NHL-draften 2012 efter sin resa genom just Brynäs juniorverksamhet. Därifrån blev det spel i OHL, AHL, innan han gjorde en kort återkomst i Sverige med Rögle, mellan 2015 och 2017.



Förra säsongen räddade Dansk 88,6 procent över 37 matcher med Anaheim Ducks AHL-lag San Diego Gulls

