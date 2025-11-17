”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Calle Själin ser ut att bli kvar i Rögle.

Enligt Expressen är parterna nära att enas om ett nytt avtal.

Calle Själin.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Rögle ser ut att säkra upp ytterligare en viktig pusselbit på backsidan till nästa säsong.

Efter att Filip Johansson förlängt sitt kontrakt med klubben under förra veckan rapporterar Expressen nu att Rögle och Calle Själin är nära att enas om ett nytt avtal.

Uppgifterna kommer en månad efter att Själin i en intervju med Helsingborgs Dagblad berättat att det inte pågick några samtal mellan parterna om en fortsättning då hans kontrakt löper ut efter säsongen. Enligt Expressen har diskussionerna nu tagit ordentlig fart och ska alltså, enligt en källa, vara nära att gå i hamn.

Vill tillbaka till Nordamerika

I intervjun med Helsingborgs Dagblad berättade Själin att hans mål fortfarande är att ta sig tillbaka till Nordamerika, där han spenderade två säsonger mellan 2022 och 2024. Ett nytt avtal med Rögle skulle på intet sätt hindra 26-åringen från att kunna ta klivet tillbaka om chansen skulle dyka upp, då alla SHL-spelare har möjlighet att lämna för att skriva NHL-kontrakt fram till mitten av juni.

Den här säsongen har Själin producerat 13 poäng (2+11) på 20 matcher för tabelltvåan Rögle.

