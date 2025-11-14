”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Filip Johansson fick förra säsongen sitt genombrott i Rögle och SHL. Nu står det klart att backen har kritat på ett nytt treårskontrakt med klubben.

— Han har sin bästa tid framför sig och vi tror mycket på honom, säger Hampus Sjöström, sportchef, i ett pressmeddelande.

Filip Johansson inför ishockeymatchen i SHL mellan Rögle och Färjestad den 13 november 2025 i Ängelholm.

Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån.

Förra säsongen vände Filip Johansson hem från AHL efter en säsong i farmarligan. Valet föll då på Rögle där han omgående tog stora steg och blev en nyckelpjäs. Under säsongen fick han också chansen med Tre Kronor i flera samlingar. Det blev totalt sex framträdanden i Sverige-tröjan.

Den här säsongen har backen dragits med lite skadeproblem.

Men likväl är det en viktig pjäs för Rögle. På säsongens tio matcher har det blivit fyra poäng. Och nu står det klart att det blir en fortsättning i klubben. 25-åringen har skrivit på ett nytt treårskontrakt, fördelat på 2+1 år.

— Jag trivs otroligt bra här, i laget och i staden. Jag vill vara någonstans där man har chansen att vinna och det känns som vi har någonting bra på gång här. Det vi har påbörjat i år är en resa som man vill vara med på, då snackar jag inte bara om resultaten på isen utan framför allt den dagliga verksamheten som leder fram till det, säger han själv.

Filip Johansson har redan gjort en bra bit över 200 SHL-matcher och har även representerat Frölunda och Leksand.

Source: Filip Johansson @ Elite Prospects