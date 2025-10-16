Calle Själin har utgående kontrakt och en oviss framtid i Rögle.

För backen är målet glasklart: en återkomst till Nordamerika.

– Jag skulle vilja åka tillbaka till USA och verkligen ge det en chans till, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Calle Själin.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Calle Själins framtid i Rögle är oviss.



Den Tre Kronor-meriterade backens avtal löper ut efter säsongen och just nu verkar det, av allt att döma, inte pågå några samtal kring en fortsättning.



– Inte vad jag har hört. Och om det gör det är det väl min agent (Claes Elefalk), men jag har inte hört något från honom heller, säger Själin till Helsingborgs Dagblad.

”Skulle vilja åka tillbaka till USA”

Själin skrev på för Rögle inför fjolårssäsongen, efter att dessförinnan spenderat två säsonger i farmarligan med Charlotte Checkers och Rochester Americans. Trots att NHL-chanserna uteblev i både Florida och Buffalo är målsättningen glasklar för 26-åringen: han vill tillbaka till andra sidan Atlanten.



Samtidigt är han öppen för en fortsättning i Rögle.



– Jo, vi trivs väldigt bra här. Samtidigt vill jag fortfarande vidare. Jag skulle vilja åka tillbaka till USA och verkligen ge det en chans till. Det enda jag kan göra är att fokusera på att spela hockey och inte tänka alltför mycket på att det är ett kontraktsår och vart jag vill, säger Själin.

Tangerat fjolårets poängskörd

26-åringen har inlett säsongen med att göra nio poäng på elva SHL-matcher och är Rögles poängbäste back under säsongsinledningen. Redan nu har Själin tangerat fjolårets poängskörd, då han stod för nio poäng på 35 matcher.



– Just nu är jag väldigt trygg i var jag är. Jag har börjat jättebra och fått mycket att stämma. Samtidigt känner jag att jag inte är på toppen heller. Jag tror fortfarande jag kan vara bättre. Det gäller att ta tillvara på det här när jag kanske är inne lite i ett stim. Samtidigt inte ta det för givet heller, säger Själin.













