Blir ny GM i Luleå – redan nu

Ulf Engman tar över som ny GM i Luleå.

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I början av september kom beskedet från Luleå Hockey och Thomas Fröberg. SHL-klubbens general manager hade, med sin familjesituation i åtanke, kommit fram till att 2026/27 blir hans sista i rollen.

Efter detta har spekulationer florerat kring vilket nytt ansikte som ska in , men de flesta har varit överens om att vice GM, Ulf Engman, vid säsongens slut tar över huvudansvaret, och leder Luleå framåt.

Nu kommer ett nytt besked från Luleå: Engman tar över Fröbergs roll redan nu.

– Att vi gör det här offentliggörandet redan nu är för att det skall vara tydligt vad som gäller för både spelare och agenter som vill förhandla med Luleå Hockey inför framtiden. Och det gör även att jag tillsammans med Ulf kan fortsätta arbetet med att sätta den framtida sportsliga organisationen för Luleå Hockey, säger klubbdirektör Per Ekervhen.

Kommer fortsätta arbeta med Fröberg



I 15 år har Ulf Engman jobbat för Luleå på olika sätt, där de senaste nio har spenderats som vice GM. Då till både Stefan ”Skuggan” Nilsson och Thomas Fröberg. Dessförinnan har han jobbat för Svenska Ishockeyförbundet under tio år.

– Luleå Hockey skall ha den bästa sportsliga organisationen i Sverige och då ser vi Ulf Engman som det bästa alternativet för föreningen, både utifrån sin kompetens och sina omfattande erfarenheter av branschen och föreningen i stort, säger Per Ekervhen.

– Det känns jättekul att få möjligheten att ta nästa steg inom föreningen. Jag kommer fortsätta jobba stenhårt för att vi skall kunna utveckla den sportsliga verksamheten inom föreningen på bästa sätt, säger Engman själv.

Fröberg blir kvar som guide till Engman.

– Det känns dessutom bra att jag kommer fortsätta arbetet tillsammans med Thomas Fröberg, där han kommer att fortsätta guida mig in i rollen som General Manager – så att arbetet med laget både för den här säsongen och framtiden kan fortgå så sömlöst som vanligt, säger Engman.