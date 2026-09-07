Pekas ut som Fröbergs ersättare: "Av respekt"

Karl Fabricius uppges vara Luleås hetaste alternativ.

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Den kommande säsongen blir den sista 59-årige Thomas Fröberg gör som sportchef för Luleå Hockey . Därmed har arbetet redan börjat för att bygga en ny stomme även utan isen, där Ulf Engman troligen befordras, och en "ersättare" till Fröberg ska in.

Det var med uppgifter om detta utgångsläge som NSD, i förra veckan, uppgav att Karl Fabricius är det hetast alternativet. Luleå-ikonen som tidigare jobbat som utvecklingschef – innan han lämnade för SEB 2024.

Nu har också tidningen fått tag på den nu 43-årige Fabricius.

– Jag vill, av respekt för den rekryteringsprocess Luleå Hockey är på väg in i, inte kommentera det, svarar han.

Den tidigare forwarden vill inte heller svara på om jobbet intresserar honom. Detta samtidigt som han alltså ska vara ett av namnen som Luleå överväger inför 2027/28. De andra ska, enligt NSD, vara Niklas Olausson och Fredrik Glader. Olausson spelade för Luleå så sent som under 2023/24 och Glader har nyligen bytt en huvudtränarroll i Narvik mot ett uppdrag som assisterande i Vålerenga.