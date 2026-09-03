Fröbergs besked: Därför lämnar han Luleå

Thomas Fröberg lämnar Luleå efter säsongen. Foto: Bildbyrån.

Efter att Stefan "Skuggan" Nilsson lämnat klev Thomas Fröberg in som ny sportchef för Luleå Hockey inför säsongen 24/25 - och det blev SM-guld direkt. Nu står det klart att Luleå kommer behöva ge sig ut på en ny sportchefsjakt.

Thomas Fröberg kommer nämligen lämna SHL-klubben efter säsongen.

– Utifrån min familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden, har jag valt att tacka nej till en fortsättning som General Manager för Luleå Hockey när mitt avtal går ut efter den här säsongen, säger han till klubbens sajt .

– Jag har haft två fantastiska år tillsammans med föreningen, med SM-guldet 2025 som absolut höjdpunkt. Och jag är helt inställd på att avsluta mitt uppdrag med ytterligare en bra säsong tillsammans med Ulf (Engman) och laget där vi alla ska fira tillsammans igen när säsongen är över.

Thomas Fröberg lämnar Luleå

Nu påbörjas jakten på guld-sportchefens ersättare.

– Skönt att vi fått ett klart besked redan nu och därmed kan påbörja rekryteringsarbetet i god tid. Och utifrån att Thomas kommer fortsätta jobba tillsammans med Ulf Engman under den här säsongen, så gör det inte någon större skillnad i det dagliga arbetet som våra sportchefer gör med laget eller föreningen i stort, säger den nye klubbdirektören Per Ekervhen.

Luleå har inför den här säsongen en ny klubbdirektör, Ekervhen, och en ny huvudtränare, Dennis Hall. Till nästa säsong har man alltså bytt ut ytterligare en av klubbens nyckelfigurer.