All In Hockey

Vem lyckas bäst – Björck, Stenberg eller Frondell?

Publicerad 21 september 2026 16:42
Hockeysverige
Hockeysverige
Följ HockeySverige påGoogle news

Sällan har Sverige lyckats få fram en sådan stark grupp av rookies i NHL. Ivar Stenberg, Viggo Björck och Anton Frondell väntas alla få framskjutna roller i sina NHL-lag. Men vem av dem lyckas bäst, frågar sig Mike Helber och Uffe Bodin i podcasten All In Hockey.

Ivar Stenberg, Anton Frondell och Viggo Björck utgör en av svensk hockeys bästa rookiekullar i NHL någonsin. Foto: Bildbyrån
Ivar Stenberg, Anton Frondell och Viggo Björck utgör en av svensk hockeys bästa rookiekullar i NHL någonsin. Foto: Bildbyrån

SE & LYSSNA HÄR: YouTubeSpotifyApple Podcast Instagram |

Se avsnittet i videospelaren ovan!

NHL-säsongen närmar sig med stormsteg. För svenskt vidkommande kan det bli en av de mer rafflande säsongerna tack vare den blågula rookiekull som står i startgroparna för att sätta färg på ligan.

Anton Frondell, Ivar Stenberg och Viggo Björck, som vann JVM tillsammans i fjol och även spelade VM med Tre Kronor. 

Frondell avslutade förra NHL-säsongen med tolv matcher för Chicago Blackhawks där han noterades för nio poäng. Nu väntas den tidigare djurgårdaren, vald som tredje spelare i NHL-draften 2025, få en framträdande roll i laget – speciellt med nyutnämnde lagkaptenen Connor Bedard på skadelistan tidigt på säsongen.

Anton Frondell – center eller ytterforward?

I podcasten All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin om Frondell kommer att spela center eller ytterforward i NHL.

– Första tre åren tror jag att han kommer spela mer på kanten än på centerplatsen, förutspår Helber.

– Jag tror de ser honom som andracentern bakom Bedard och någon som de kan göra till mer av en tvåvägsspelare. Ett drömscenario för dem är att han tar "Barkov-svängen" och blir en mer ansvarstagande tvåvägscenter, menar Uffe Bodin.

Vem lyckas bäst – Frondell, Stenberg eller Björck?

I fallet Stenberg är Helber och Bodin överens om att han rimligen får en stor roll från start i San Jose Sharks. Kan han rent av hamna intill superstjärnan Macklin Celebrini?

Och hur ska det gå för Viggo Björck i Winnipeg Jets? Den blott 18-årige centern blir en av de yngsta svenskarna i ligans historia om han debuterar för sin nya klubb när säsongen startar 2 oktober. 

Mike Helber tror att Björck kommer att ha den bästa NHL-karriären av de tre – och jämför honom med legendaren Martin St. Louis (numera coach för Montreal Canadiens). Uffe Bodin tror dock att alla tre kommer att utmärka sig på olika sätt i ligan.

– Frondell gör flest mål, Stenberg flest poäng men Björck har den totalt sett bästa karriären, förutspår han.

All In Hockey släpps varje torsdag och presenteras av DBet.

Den här artikeln handlar om:

NHLAnton FrondellWinnipeg JetsViggo BjörckChicago BlackhawksIvar StenbergPodcastSan Jose SharksTalang