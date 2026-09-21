Vem lyckas bäst – Björck, Stenberg eller Frondell?

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NHL-säsongen närmar sig med stormsteg. För svenskt vidkommande kan det bli en av de mer rafflande säsongerna tack vare den blågula rookiekull som står i startgroparna för att sätta färg på ligan.
Anton Frondell, Ivar Stenberg och Viggo Björck, som vann JVM tillsammans i fjol och även spelade VM med Tre Kronor.
Frondell avslutade förra NHL-säsongen med tolv matcher för Chicago Blackhawks där han noterades för nio poäng. Nu väntas den tidigare djurgårdaren, vald som tredje spelare i NHL-draften 2025, få en framträdande roll i laget – speciellt med nyutnämnde lagkaptenen Connor Bedard på skadelistan tidigt på säsongen.
Anton Frondell – center eller ytterforward?
I podcasten All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin om Frondell kommer att spela center eller ytterforward i NHL.
– Första tre åren tror jag att han kommer spela mer på kanten än på centerplatsen, förutspår Helber.
– Jag tror de ser honom som andracentern bakom Bedard och någon som de kan göra till mer av en tvåvägsspelare. Ett drömscenario för dem är att han tar "Barkov-svängen" och blir en mer ansvarstagande tvåvägscenter, menar Uffe Bodin.
Vem lyckas bäst – Frondell, Stenberg eller Björck?
I fallet Stenberg är Helber och Bodin överens om att han rimligen får en stor roll från start i San Jose Sharks. Kan han rent av hamna intill superstjärnan Macklin Celebrini?
Och hur ska det gå för Viggo Björck i Winnipeg Jets? Den blott 18-årige centern blir en av de yngsta svenskarna i ligans historia om han debuterar för sin nya klubb när säsongen startar 2 oktober.
Mike Helber tror att Björck kommer att ha den bästa NHL-karriären av de tre – och jämför honom med legendaren Martin St. Louis (numera coach för Montreal Canadiens). Uffe Bodin tror dock att alla tre kommer att utmärka sig på olika sätt i ligan.
– Frondell gör flest mål, Stenberg flest poäng men Björck har den totalt sett bästa karriären, förutspår han.
All In Hockey släpps varje torsdag och presenteras av DBet.