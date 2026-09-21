Vem lyckas bäst – Björck, Stenberg eller Frondell?

Ivar Stenberg, Anton Frondell och Viggo Björck utgör en av svensk hockeys bästa rookiekullar i NHL någonsin. Foto: Bildbyrån

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NHL-säsongen närmar sig med stormsteg. För svenskt vidkommande kan det bli en av de mer rafflande säsongerna tack vare den blågula rookiekull som står i startgroparna för att sätta färg på ligan.

Anton Frondell, Ivar Stenberg och Viggo Björck, som vann JVM tillsammans i fjol och även spelade VM med Tre Kronor.

Frondell avslutade förra NHL-säsongen med tolv matcher för Chicago Blackhawks där han noterades för nio poäng. Nu väntas den tidigare djurgårdaren, vald som tredje spelare i NHL-draften 2025, få en framträdande roll i laget – speciellt med nyutnämnde lagkaptenen Connor Bedard på skadelistan tidigt på säsongen.

Anton Frondell – center eller ytterforward?

I podcasten All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin om Frondell kommer att spela center eller ytterforward i NHL.

– Första tre åren tror jag att han kommer spela mer på kanten än på centerplatsen, förutspår Helber.

– Jag tror de ser honom som andracentern bakom Bedard och någon som de kan göra till mer av en tvåvägsspelare. Ett drömscenario för dem är att han tar "Barkov-svängen" och blir en mer ansvarstagande tvåvägscenter, menar Uffe Bodin.

Vem lyckas bäst – Frondell, Stenberg eller Björck?

I fallet Stenberg är Helber och Bodin överens om att han rimligen får en stor roll från start i San Jose Sharks. Kan han rent av hamna intill superstjärnan Macklin Celebrini?

Och hur ska det gå för Viggo Björck i Winnipeg Jets? Den blott 18-årige centern blir en av de yngsta svenskarna i ligans historia om han debuterar för sin nya klubb när säsongen startar 2 oktober.

Mike Helber tror att Björck kommer att ha den bästa NHL-karriären av de tre – och jämför honom med legendaren Martin St. Louis (numera coach för Montreal Canadiens). Uffe Bodin tror dock att alla tre kommer att utmärka sig på olika sätt i ligan.

– Frondell gör flest mål, Stenberg flest poäng men Björck har den totalt sett bästa karriären, förutspår han.

All In Hockey släpps varje torsdag och presenteras av DBet.

