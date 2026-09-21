Lodin: "Det såg ju ut som han dog"

Viktor Lodin pikar Linus Johansson efter "skadan".

Foto: Bildbyrån (montage).

Det såg väldigt illa ut när Linus Johansson, halvvägs genom tredje perioden, hjälptes av isen. Men kort efter slutsignalen i SHL-premiärens 7–0-vinst mot Örebro, kom Viktor Lodin med lugnande besked om sin kapten.

– Det är lugnt! Det var bara kramp, sa Färjestad BK-spelaren till Aftonbladet.

Nu kommer också en lite skämtsam pik. Det efter att Johansson tränat för fullt under måndagens pass.

– Det såg ju ut som han dog! Och så är det kramp! Drick vatten – vad är det frågan om, säger Viktor Lodin till Värmlands Folkblad med ett flin.

– Skojar du! Helt sinnessjukt. Och sen hånade han mig för att jag gjorde en målgest, fortsätter han.

"Det ska gudarna veta", svarar sedan Linus Johansson om huruvida han kände direkt att det var kramp.

– Jag brukar inte ligga kvar direkt men den här gången var det svårt att ta sig upp. Det såg värre ut än det var. Men där och då var det en pärs, säger han.

Imorgon, tisdag, är Färjestad på plats i Göteborg för andra omgången, ett möte med Frölunda med nedsläpp 19.00.