"Förmodligen kommer vi att förlora mer än vi vinner"

André Lundholm gör sin 20:e säsong i Visby/Roma.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

SÖDERMALM/STOCKHOLM (Hockeysverige.se)

Visby/Roma har inlett Hockeyallsvenskan ganska knackigt. Två ganska stora förluster, 6–3 och 6–2 mot Oskarshamn respektive Södertälje. På onsdag är det hemmapremiär mot förra säsongens topplag, Kalmar. Inför säsongen träffade hockeysverige.se Visby/Romas sportchef André Lundholm, som i våras fick lite att fundera över när det stod klart att hans lag var klara för Hockeyallsvenskan.

– Oj, vad gör vi nu…, skrattar Visby/Romas sportchef och fortsätter:

– Jag tror att vi har spelat kval mot Hockeyallsvenskan 17 av de 18 år vi varit i ettan, men det är först de senaste två–tre åren det har funnits en realistisk chans att nå målet. Att sedan stå där och se killarna göra 3–1 i tom kasse, sedan 4–1, och känna att det var på riktigt var ändå lite overkligt.

– Ganska snabbt började jag ändå tänka på vilka spelare vi skulle ha kvar, vad vi behöver göra internt och förstärka med. Det var många tankar.

Vad är det som har tagit er hela vägen till Hockeyallsvenskan?

– Kontinuitet. Jag har varit i klubben i 20 år, ända sedan vi var i tvåan. ”Säcken” (Hans Särkijärvi) gör nu sin sjunde säsong. Styrelsen har varit ganska intakt och vi har jobbat på med att ta ett steg i taget och målmedvetet bli lite bättre hela tiden. Det har inte varit några stora svängningar vare sig på eller utanför isen.

Är Hans Särkijärvi den bästa värvningen du har gjort?

– Hasse har såklart betytt jättemycket. Han har stått för stabilitet. Vi började förra säsongen med en annan coach (Fredrik Mälberg) och sedan tog vi tillbaka ”Säcken” i december.

– Det var ett ganska enkelt samtal att ringa eftersom han har varit i klubben, känner spelarna och har ett hjärta för Visby/Roma. När vi frågade svarade han ja direkt. Det behövdes ingen betänketid eller några samtal om kontrakt. ”Vi kör”.

André Lundholm kom till Visby för 20 år sedan

André Lundholm flyttade själv till Visby som tränare 2006.

– Jag tyckte att det skulle vara en kul utmaning. Då kom jag från Arboga där jag hade varit assisterande åt Ulf Weinstock i Hockeyallsvenskan.

– En barndomskompis till mig skulle då till Gotland för att spela hockey. Samtidigt hade jag en annan kompis där som jag gått på hockeygymnasiet med i Skellefteå, Johan Sjökvist, så jag hade varit på Gotland några gånger.

– Division 2 förvisso, men det kunde ändå vara kul att ta något år och se vad man kunde göra av det. Vi gick upp den andra säsongen samtidigt som jag trivdes jättebra på Gotland, så vi har blivit kvar där.

Hans Särkijärvi är kvar i Visby/Roma som assisterande tränare.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Då var intresset för hockeyn ytterst sparsamt på ön.

– Första året var intresset ganska svalt. Vi kanske hade 300–400 på läktarna. Vi gjorde en ganska bra säsong och kvalade ganska långt, så då steg temperaturen. Säsong två var det betydligt bättre. När vi gick in i slutspelet och sedermera gick upp – vi hade en helt avgörande match mot Nynäshamn som vi vann med 7–1 – var det 1 800 där och lapp på luckan.

– I ettan har det varit skiftande intresse. Ibland bra och andra gånger mindre bra. Det finns ändå ett genuint hockeyintresse på Gotland.

Hur upplever du att intresset är nu när ni har gått hela vägen?

– Det har varit jättebra. De sista fyra eller fem matcherna var slutsålda. Någon match kanske det var lite för mycket folk, säger Lundholm med ett leende.

"Snackas verkligen hockey överallt"

Stoppar folk dig ute på gatorna i Visby för att snacka hockey?

– Ja, så är det. Det är ett litet samhälle och då känner folk såklart igen mig. Så har det alltid varit, men nu har det varit extremt. Det kommer fram folk som jag inte har en aning om vilka de är. Bland annat äldre damer och herrar som gratulerar och frågar om saker.

– Jättekul att det är ett så bubblande hockeyintresse, för det snackas verkligen hockey överallt.

Hur involverad har du varit i arbetet med att göra ”råttboet”, alltså ishallen, mer attraktiv?

– Inte så mycket. Det som är bra med Hockeyallsvenskan är att det finns en ligastandard, precis som i andra idrotter. De för en dialog både med oss och Region Gotland. Vi fick till oss under slutspelet att om vi skulle gå upp behövde en del saker åtgärdas. Jag tror att det var samma signaler till Hudiksvall och de andra lagen som var inblandade.

– En vecka efter att vi blev klara hade vi ett möte. Bland annat var Ishockeyförbundet nere med en delegation tillsammans med TV4. ”De här grejerna måste åtgärdas, men de andra grejerna kan vi ha lite tålamod med”.

Vilken standard kommer hallen att hålla på onsdag när ni möter Kalmar i hemmapremiären?

– Det blir ett rejält lyft. En viktig aspekt är sargen. Den är 23 år gammal och av härdat glas, vilket innebär en säkerhetsrisk på många sätt. Nu har vi en helt ny sarg och fått upp en mediakub.

– Dessutom har man gjort förbättringar vad gäller säkerheten för både publiken, spelarna och ledarna, vilket har varit jätteviktigt. TV4 har fått en sändningsplattform som är robust och arbetsmiljövänlig.

– Sedan har vi flyttat över till nya omklädningsrum, som är moduler man har satt ihop för att motståndarna ska kunna få våra gamla. Innan fanns det bara två små omklädningsrum för dem.

– Man har gjort vad man har kunnat inom rimliga gränser, så vi är jättenöjda. Sedan är det absolut inte en arena likt Östersunds, MoDos eller Leksands, men det är ett jättelyft mot vad det har varit och man har gjort vad man kan förvänta sig.

Visby/Romas Janne Peltonen i andra HA-omgången, mot Södertälje.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån.

Hoppas på drag i premiären

Är tanken nu att det ska byggas en ny hall?

– Vi har en ny hall på gång som vi hoppas ska vara klar om två till två och ett halvt år. Den ska ligga bredvid det som heter Destination Gotland Arena och som hette ICA Maxi Arena tidigare på P18-området.

Hur har intresset varit kring biljetterna till Kalmarmatchen?

– Det har gått bra. Vi hoppas och tror att det blir fullsatt eller i det närmaste fullsatt.

Ni valde att till den här säsongen plocka in Jens Gustafsson som ny coach, vad låg bakom det beslutet?

– Det fanns ett par olika aspekter där. Jag känner igen Jens lite sedan tidigare då han var i Troja och vi båda var i ettan.

– Han har mycket erfarenhet från tiden i Troja och när de gick upp som han kan ta med sig. Sedan fick han också lämna Troja, och det finns även mycket lärdomar man kan dra av det.

– Jag tänker att det ihop med ”Säckens” erfarenhet som assisterande coach, samtidigt som jag också har varit med ett tag, gör att vi kan bilda en trio som kan klara av när det blåser lite grann.

– Vi har varit ett topplag under många år nu där vi har vunnit mycket mer än vi förlorat. Förmodligen kommer vi att förlora mer än vi vinner framöver. Då gäller det att vi kan hålla huvudet kallt samtidigt som vi jobbar lugnt och metodiskt framåt.

I vilken serie spelar Visby/Roma säsongen 2027/28?

– Hockeyallsvenskan!