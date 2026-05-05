Trotjänaren lämnar Luleå – efter 13 år i klubben

Efter 13 år i klubben har Einar Emanuelsson gjort sitt.

Luleå Hockey meddelar nu att parterna går skilda vägar, trots två år kvar på kontraktet.

– Största respekt och förståelse för hans önskemål, säger Ulf Engman, vice GM, till lagets sajt.

Einar Emanuelsson lämnar Luleå Hockey

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån

Det har nyligen kommit uppgifter på att Einar Emanuelsson kommer bryta sitt kontrakt med Luleå Hockey. Nu meddelar klubben att ryktena stämmer. 29-åringen lämnar Luleå – efter 13 år i föreningen.

Under den gångna säsongen hade forwarden svårt att få istid och lånades därmed ut till schweiziska Lugano. Emanuelssons kontrakt, som egentligen stäcker sig till 2028, avslutas nu i förtid. Detta efter en säsong där han varit utlånad till Lugano under större delen.

– Jag tar med mig många fina minnen och erfarenheter från Luleå och vill rikta ett stort tack till alla mina lagkamrater och övriga personer som funnits kring organisationen under alla dessa år, säger Emanuelsson till lagets hemsida.

Därför avslutade man kontraktet i förtid

Lagets vice GM Ulf Engman förklarar varför man väljer att bryta kontraktet.

– Utifrån att vi den senaste tiden inte kunnat erbjuda Einar tillräckligt med speltid hade vi största respekt och förståelse för hans önskemål om att avsluta kontraktet i förtid och önskar honom därmed all lycka till med sina framtida utmaningar, säger han till lagsidan.

Det har tidigare rapporterats att Emanuelsson väntas spela i Liiga-klubben SaiPa till den kommande säsongen. Uppgifterna är ännu inte bekräftade.

Source: Einar Emanuelsson @ Elite Prospects