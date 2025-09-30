Sent under måndagskvällen uppgav Expressen att Leksand var huvudspåret för Wiktor Nilsson.

Nu bemöter SHL-klubbens sportchef ryktet kring den utfrysta Frölunda-forwarden.

– Det är en spelare vi har haft koll på under flera säsonger, säger ”Tjomme” Johansson till Falu-Kuriren.

”Tjomme” Johansson och Wiktor Nilsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter att Frölundas nya huvudtränare Robert Ohlsson inte hittat någon plats för Wiktor Nilsson under inledningen av 2025/26-säsongen har ryktena varit många. Nu, efter att Fredrik Sjöström tidigare skjutit ner en låne-lösning till Björklöven, ser forwardens framtid ut att vara löst.



I Falu-Kuriren bekräftar nämligen Thomas ”Tjomme” Johansson, sportchef i Leksand, sitt intresse efter att Expressen publicerat uppgifter om att just hans lag är huvudspår för Nilsson.



– Vi tittade på honom redan när han skulle lämna Djurgården och ta nästa steg från Hockeyallsvenskan. Det är en spelare vi har haft koll på under flera säsonger. Han har många roliga och spännande egenskaper. Sedan får vi se var det tar vägen, säger han till tidningen.

”Tjomme”: ”Vi har fastnat för…”

23-årige Wiktor Nilsson, från Vendelsö, tog sig till sina förta SHL-matcher redan 2020/21 i Djurgården, men har ännu inte riktigt lyckas sätta avtryck i högstaligan. Detta trots att han imponerade i DIF efter att klubben åkt ner i Hockeyallsvenskan.



Förra året stod Nilson för sex poäng på 32 matcher med Frölunda.



– Alla som gör den här förvandlingen från Hockeyallsvenskan till SHL behöver ges lite tålamod. Nu har han dessutom haft lite otur med skador under sin resa i Göteborg, säger ”Tjomme” till Falu-Kuriren och fortsätter:

– Men Wiktor som spelare är en som vill vara i de heta ytorna, vill spela fysiskt och kanske inte är den som ska göra 50 poäng, utan har många andra kvaliteter som hjälper laget. Vi har fastnat för att det finns en poängproduktion, men också för att han är en kille som bidrar med saker som kan hjälpa många SHL-lag.

