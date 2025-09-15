Wiktor Nilsson är utanför laget i Frölunda och kopplas ihop med en allsvensk flytt.

Nu svarar Frölundas sportchef Fredrik Sjöström om forwardens situation.

– Just nu har vi inga planer på en utlåning, säger Sjöström till hockeysverige.se.

Fredrik Sjöström svarar efter ryktena om Wiktor Nilsson. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under säsongsstarten har Wiktor Nilsson varit helt utanför Frölundas trupp. Han tog först inte plats i laguppställningen i någon av Frölundas fyra inledande matcher i CHL och i lördags var 23-åringen även petad i SHL-premiären mot Linköping.

Nilsson har därmed kopplats ihop med en flytt bort från Göteborg, antingen via lån eller en permanent lösning. Framför allt har Björklöven uppgetts visa intresse för forwarden. Tidigare under måndagen svarade ”Löven”-sportchefen Per Kenttä på ryktena om Wiktor Nilsson.

– Det är ingen vi har diskuterat, men vi tittar på att förstärka laget med SHL-lån och spelare som är utanför lagen. Vi får se vad som händer där, men mer specifikt har vi inte diskuterat hans namn. Det är Frölunda som äger den bollen, sade Kenttä till Hockeysverige.se.

Fredrik Sjöström svarar: ”Förstår att det blir rykten”

Wiktor Nilsson har inte tagit plats i Frölundas lag trots att göteborgarna just nu saknar både Linus Weissbach och Gustav Rydahl på grund av skador.

För hockeysverige.se svarar nu också Frölunda-sportchefen Fredrik Sjöström på Nilssons framtid i klubben efter ryktena om en möjlig flytt till HockeyAllsvenskan.

– Vi kan inte kontrollera ryktena som skrivs och sägs. Jag förstår att det blir rykten när en sådan bra spelare som Wiktor är utanför men han krigar på, har ett bra humör och gör allt han kan för att tävla sig in i laget igen, säger Sjöström och fortsätter:

– Det blir ju så när vi har en väldigt stor bredd på forwardssidan just nu att det blir en tävling om platserna och någon måste då vara utanför. Hittills har det varit han men det är mycket som kan ändra sig.

Wiktor Nilsson är utanför i Frölunda – men ser inte ut att flytta på sig i nuläget. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Beskedet om Wiktor Nilsson: ”Inte aktuellt nu”

Enligt Fredrik Sjöström finns Wiktor Nilsson fortfarande med i Frölundas planer för årets säsong.

Det är inte aktuellt att söka en annan lösning med honom?

– Nej, det är inget som vi går runt och funderar på. Det är en konkurrenssituation i laget när vi har så pass många bra forwards. När alla är friska blir det någon som inte får den speltiden som de kanske förtjänar. Jag förstår att det såklart är tufft för de spelarna som hamnar lite i kläm men det kan ändra sig snabbt med skador eller annat.

Om en allsvensk klubb hör av sig om Wiktor är svaret från er sida alltså ”nej”?

– Just nu har vi inga planer på en utlåning. Sedan får vi se lite, alla behöver ju istid och en roll för att utvecklas. Nu har det bara gått en match så det är lite för tidigt för att dra några större slutsatser. Det är klart att vi kanske får se över vissa saker med tiden men det är inte aktuellt nu.

