Inte nog med att Timrå förlorade mot Brynäs i SHL. De tappade också backen Linus Nässén som lämnade med skada.

– Vi vet nog inget förrän imorgon, säger tränaren Tommy Samuelsson.

Linus Nässén utgick.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Timrå föll med 8-5 mot Brynäs sedan backen Axel Andersson gjort hattrick. Men en olycka kommer ju sällan ensam. I matchen utgick dessutom backen Linus Nässén, som stannade på ungefär tio minuters istid i kvällens förlust.

Efter matchen hade Tommy Samuelsson ingen uppdatering om Nässén.

– Det är alldeles för tidigt. Jag vet bara att han inte kom ut till sista perioden. Jag tror han blev av med en skena och trillade, säger Samuelsson.

Men du vet inte hur det är med honom?

– Nej, det vet vi nog inte förrän imorgon, menar Timråtränaren.

I Nässéns frånvaro tog Per Svensson hans roll intill Albin Sundin.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects