Axel Andersson gjorde tre drömmål när Brynäs vann med 8-5 mot Timrå. Men det andra målet – som kanske var det snyggaste – föregicks av en dragning som Dick Axelsson kallade ”snudd på idiotisk”. Axel Andersson? Han höll med.

– Ja, jag blev nästan mer glad över att jag missade att bli smälld än att pucken gick in, säger han till hockeysverige.se efter 8-5-segern mot Timrå.

Axel Andersson gjorde hattrick – i drömmål.

Foto: Bildbyrån / TV4

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Kvällens vildaste SHL-match spelades utan tvivel i Gävle. Brynäs vann med 8-5 (!) mot Timrå och tog sin andra raka seger. Men frågan är om inte resultatet i sig överskuggades av faktumet att backen Axel Andersson – som gjorde tre mål på hela förra säsongen – gjorde hattrick. Och det ena målet var snyggare än det andra.

Först gjorde han 1-0 efter en läcker soloprestation där han bröt in på kassen och lade in en backhand.

Sen gjorde han 3-1 sedan han fintat bort Didrik Strömberg och knäppt in en puck i nättakten.

Slutligen satte han matchavgörande 6-4 med en raket i krysset från blå.

Axel Andersson om sitt hattrick

Backen själv hade efter matchen svårt att sätta ord på vad som hänt.

– Det var en galen match. Jag vet knappt själv vad jag ska säga. Jag minns inte ens när jag gjorde hattrick senast, så det var kul. Det är roligt när puckarna slinker in.

Andersson gjorde ikväll comeback efter att ha skadat sig i CHL-matchen mot Bern för en dryg vecka sedan.

– Jag kände att det var kul att komma tillbaka efter att ha missat några matcher. Jag hade mycket spelglädje och energi, så det var väl tur att man fick ut något av det också.

Vilket mål håller du själv högst?

– Då skulle jag nog säga det andra.

”Tur att han inte blir ihjälkörd”

Det målet Andersson refererar till blev dock en aning omdiskuterat. Den dragning han gjorde på Didrik Strömberg gjorde i sin tur att han var otroligt nära att bli rejält proppad, vilket både TV4:s gästexpert Dick Axelsson och Brynäs assisterande tränare ”Masken” Carlsson uppmärksammade.

– Det är ett otroligt mål, men det är snudd på en idiotisk dragning när backen kommer där. Det är vågat, helt klart. Jag hade varit mer rädd för att backen skulle smälla en i bröstet, sade Dick Axelsson.

– Det är jättekul för Axel att komma tillbaka från skada och göra tre mål. Det sista målet sitter ju rätt i krysset. Men på det andra hade han kunnat tappa knäna. Där har han tur att han inte blir ihjälkörd, menade ”Masken”.

Axel Andersson höll med.

– Ja, jag kände det själv. Jag var nästan mer glad över att jag missade att bli smälld än att pucken gick in. Så jag håller med.

– Men nu gick det bra, så då får man vara glad för det.

Andersson har haft några minst sagt händelserika veckor. Först fick han debutera i landslaget, sen kom den olyckliga skadan – och nu kom hans första SHL-hattrick.

– Det har varit otroligt hektiskt – med både bra och sämre grejer. Men att få gå ut här idag och känna den spellusten och glädjen och få göra lite mål…Det var sjukt bra för mig tror jag.

Brynäs ligger efter kvällens seger på åttonde plats i SHL, med sex poäng upp till sexan Timrå och fyra poäng ner till Linköping på kvalplats.

Source: Axel Andersson @ Elite Prospects