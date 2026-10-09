Theodor Lennström närmar sig comeback för Linköping.

Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

321 dagar.

Så lång tid har det gått sedan Theodor Lennström senast spelade en SHL -match för Linköping HC. Därefter har backstjärnan dragits med stora skadebesvär som gjort att han tvingats till en lång rehabilitering.

Han begränsades till blott 18 matcher förra säsongen och missade sedan hela andra halvan av säsongen med en överkroppsskada. Därefter fick Lennström ett bakslag inför årets säsong som gjort att han missade både hela försäsongen samt starten av SHL-säsongen.

Nu börjar dock läget ljusna för den 32-årige stockholmaren.

Han har tränat med Linköping den senaste tiden och nu ger klubben ett besked om Lennströms status.

– Ja, han ser pigg ut. En väldigt skicklig hockeyspelare som har jobbat hårt för att ta sig tillbaka. Han ska ha all kredd för det, säger tränaren Anders "Ante" Karlsson till Corren.

Theodor Lennström är nu nära att göra comeback för Linköping igen, även om det återstår att se exakt när och i vilken match som han kan vara tillbaka.

– Han ser redo ut i alla fall, men han har inte spelat på länge, så vi ska inte forcera fram något. Han ska få den tiden han behöver, men han ser väldigt redo ut tycker jag, säger Ante Karlsson.

Jakub Vrána kan petas av Linköping

Samtidigt ruskar Linköping också om i kedjorna inför lördagens bortamatch mot Djurgården.

Corren rapporterar att Tim Söderlund flyttas upp i förstakedjan tillsammans med Christoffer Ehn och Remi Elie under fredagens träning. Söderlund tog då Jakub Vránas plats och stjärnan ser ut att flyttas neråt i hierarkin mot Djurgården .

Vrána har inlett säsongen tungt offensivt och står noterad för blott 0+1 på de sex första matcherna. Vrána tränade därför i fjärdekedjan under fredagen. Han riskerar därmed att petas ner som 13:e forward om LHC inte väljer att flytta ner någon av de andra spelarna – Adam Hofbauer, Johan Johnsson eller Arvid Degerstedt – från kedjan.

LHC är dock förtegna om kedjeformationerna och tränaren "Ante" Karlsson säger att "inget beslut har tagits" utan det återstår att se vilka som är tillgängliga och hur laget formeras i morgon, inför mötet med Djurgården.