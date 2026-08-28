Kan William Wroge Kreü bli ett alternativ för Linköping efter Theodor Lennströms bakslag?

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Förra året vände Theodor Lennström hem till SHL igen och skrev på för Linköping. Det blev dock en tung säsong för Lennström tillbaka i svensk hockey. Han noterades för 0+7 på 18 matcher men missade sedan stora delar av säsongen på grund av skada.

Under försäsongen har Lennström återigen saknats på grund av skadebesvär. Det är ännu oklart när 32-åringen kan vara aktuell för comeback.

– Han är i rehab och läget är lite oklart, kan man väl säga. Vi vet inte riktigt. Det är inte så mycket mer jag kan säga. Han tränar och kör, men när han är redo för spel är mer oklart just nu, säger LHC:s general manager Andreas Hägglund till Expressen under fredagen.

Det finns i nuläget ingen prognos för när Theodor Lennström skulle kunna vara tillbaka i spel igen. Ifall Lennström riskerar en längre frånvaro, och inte kan spela under hösten, kommer klubben att ge sig ut på marknaden.

– Jag vet faktiskt inte alls. Jag hoppas inte det. Men vi sonderar marknaden och ser över läget. Om han inte kan vara med behöver vi ta in en back, säger Hägglund.

William Worge Kreü pekas ut som ett alternativ för Linköping

Linköping kommer nu alltså att göra, bland annat, Färjestad och HV71 sällskap på en redan tunn marknad i hopp om att hitta en ny back. Samtidigt har LHC också varit öppna med ambitionen om att värva en ny center, på en ännu skralare marknad.

Klubben har just nu redan offensivt präglade backar i form av Linus Hultström och David Bernhardt samtidigt som det finns andra alternativ som kan fylla sådana roller. Därför letar Linköping just nu efter en lite mer defensivt präglad back.

På marknaden finns just nu LHC-produkten William Worge Kreü som är en defensiv back som ännu saknar klubb. Worge Kreü, född och uppvuxen i Linköping, har tidigare gjort två sejourer i LHC. Han spelade först i klubben hela vägen från ungdomslagen till SHL men lämnade 2021 för spel i Oskarshamn . Två år senare återvände backbjässen innan han lämnade igen 2025.

Förra säsongen spelade William Worge Kreü i finska Jukurit samt tyska Adler Mannheim. Han lanseras nu som ett tänkbart namn på LHC:s backjakt av Corren .

– Alla spelare som inte har en klubb och som har spelat på en hyfsat hög nivå finns med på våra listor. Så kan man säga, säger general managern Andreas Hägglund till Corren.

SHL-premiären är snart tre veckor bort och det återstår att se om Linköping kommer att ha en ny back på plats innan säsongsstarten.

Source: Theodor Lennström @ Elite Prospects