Linköping har haft ett flertal spelare uppskrivna på skadelistan. Nu redogör lagets sjukgymnast Jonas Emmoth en skadeuppdatering på sin klubbens hemsida.

Theodor Lennström är en av spelarna som missar resten av säsongen

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån

Linköpings skadelista har inte stått tom. Lagets sjukgymnast Jonnas Emmoth ger nu säsongens sista skaderapport kring herrlaget.

Remi Elie har en överkroppsskada som han rehabiliteras för. Nu kan klubben meddela att han med stor sannolikhet missar resten av säsongen. Ett annat tungt besked är att även Theodor Lennström ser ut att missa resten av säsongen på grund av sin överkroppsskada som även han rehabiliteras för. Lennström har enbart gjort 18 matcher den här säsongen och sju assist. Inför säsongen var han en av de stora stjärnvärvningarna i ligan. Något som inte har fallit ut som önskat den här säsongen.

Ljusare ser det ut att vara för Oscar Fantenberg som är tillbaka och tränar med laget sedan en tid tillbaka. Det är ännu inte bestämt när han gör comeback, ett beslut kring det kommer att tas senare i veckan.

För Fredrik Karlström kan det bli återkomst redan nu i veckan efter en överkroppsskada som han rehabiliterar.

Lagets sjukgymnast Jonas Emmoth meddelar också att de spelarna som inte står med på skaderapporten bedöms för tillfället vara tillgängliga för spel.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects