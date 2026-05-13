Slovakiens VM-trupp – SHL-profiler tar plats

Slovakien har tagit ut sitt lag till Hockey-VM. I den finns flera välbekanta namn för oss svenskar.

Oliver Okuliar spelar VM för Slovakien.

Foto: Bildbyrån.

Peter Cehlárik missar VM på grund av skada. Men flera andra Sverigebekantingar tar plats. Bland dem finns juniorbacken Luka Radivojevic, som spelat för Örebro, Skellefteås guldhjälte Oliver Okuliar, den tidigare Leksandsstjärnan Marek Hrivik – och Färjestads nyförvärv Sebastian Cederle. Dessutom coachas laget av tidigare Djurgårds- och Luleåspelaren Vladimir Orszagh.

Truppen innehåller två NHL-spelare: Calgarys Martin Pospisil och New York Rangers Adam Sykora.

Slovakien spelar i Sveriges grupp och möter Tre Kronor i gruppavslutningen den 26:e maj. De inleder mot Norge på lördag, klockan 12:20.

Slovakien har inte gått förbi kvartsfinalstadiet sedan de tog sig till final 2012. Faktum är att de missat att ens gå till kvartsfinal åtta av tolv gånger efter det.

Slovakiens trupp till Hockey-VM 2026

Målvakter

Adam Gajan, University of Minnesota-Duluth

Samuel Hlavaj, Iowa Wild

Eugen Rabcan, Banska Bystrica

Backar

Frantisek Gajdos, Litvinov

Jozef Villiam Kmec, Henderson Silver Knights

Samuel Knazko, Vitkovice

Patrik Koch, Trinec

Jakub Melisko, Dukla Michalovce

Luka Radivojevic, Boston College

Mislav Rosandic, HC Kosice

Maxim Strbak, Rochester Americans

Forwards

Sebastian Cederle, Nitro (Klar för Färjestad)

Martin Fasko-Rudas, Liberec

Marek Hrivik, Vitkovice

Martin Chromiak, Ontario Reign

Andrej Kollar, Kometo Brno

Filip Mesar, Laval Rocket

Jakub Minarik, Karlove Vary

Aurel Naus, Poprad

Oliver Okuliar, Skellefteå

Servac Petrovsky, Liberec

Kristian Pospisil, Kometa Brno

Martin Pospisil, Calgary Flames

Adam Sykora, New York Rangers

