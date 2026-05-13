Brendan Shinnimin är klar för LHC

Linköping värvar från konkurrenten Luleå. Nu presenterar de Brendan Shinnimin som sitt nyförvärv, något han själv ser fram emot.

– Det känns fantastiskt roligt att komma till LHC. Linköping är en jättebra stad med en stor passion för ishockey som växer mer och mer för varje säsong. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma nästa säsong, säger Shinnimin till klubbens hemsida.

Forwarden gjorde fem säsonger i Norrbotten innan han nyligen fick lämna Luleå. Under den senaste säsongen stod för elva poäng (5+6) på 34 omgångar i SHL.

Brendan Shinnimin fick lämna Luleå – går till LHC

Nu fortsätter hans karriär i Linköping. Broc Little, sportchef i LHC, tror att forwardens egenskaper kommer att passa bra in i laget.

– Vi är otroligt glada över att välkomna Brendan och hans familj till Linköping. Brendan är en spelare som besitter många av de egenskaperna vi verkligen söker. Han tävlar alltid, spelar med stort engagemang och har en stark vilja att vinna. Under en lång tid har han visat att han kan bidra offensivt, men han tillför också massor av erfarenhet, energi och intensitet till gruppen. Vi tror att Brendans spelstil passar perfekt med den identitet vi vill skapa i Linköping, säger sportchefen på lagsidan.

35-årige Brendan Shinnimin har sammanlagt spelat 376 SHL-matcher över åtta säsonger. Han gjorde först tre säsonger i Växjö Lakers och har därefter gjort fem säsonger i Luleå. Kanadensaren har vunnit två SM-guld, först med Växjö 2018 och sedan med Luleå 2025.

Linköping blir Shinnimins tredje SHL-klubb i karriären. Kontraktet är ett ettårsavtal och sträcker sig över säsongen 2026/2027.

