Simon Bertilsson har inte kommit till spel i någon match den här säsongen på grund av en skada.

Nu närmar sig Brynäs-backen en återkomst till isen.

34-åringen har under veckan börjat träna fullt ut med laget.

– Jag behöver ett antal träningar till, säger han till Gefle Dagblad.

Simon Bertilsson. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån.

Få har så stort klubbhjärta som Simon Bertilsson, backen har spenderat i princip hela sin seniorkarriär i Brynäs. 34-åringen har dock inte kommit till spel under den här säsongen på grund av en skada, men närmar sig nu en återkomst till isen. Under onsdagen tränade han fullt ut med laget utan röd tröja, det kommer dock att dröja ett tag innan försvararen kan göra comeback.

– Jag har ju inte tränat med laget så här sedan i mars. Två träningar räcker nog inte. Men nu kan jag gå för fullt och ge mig in i alla situationer, säger 34-åringen till GD.

Han bildar backpar tillsammans med nytillskottet Luke Witkowski, som gärna vill spela match så snart som möjligt. Exakt när Bertilsson kommer att få göra jänkaren sällskap under match är ännu oklart.

– Vi får se. Det känns bra nu, fast jag behöver ett antal träningar till, kanske inte lika många som under en försäsong men ändå.

Bertilsson har gjort nästan 600 matcher för Brynäs, varav 542 av dem har varit i SHL. Under sin karriär har han noterats för 114 poäng (23+91) på sina 542 matcher i högstaligan.

– Jag vill känna mig helt hundra innan jag kör. Det är också skillnad på att träna och spela.

