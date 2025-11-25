”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luke Witkowski har väntat. Och väntat. Och väntat. Men efter en vecka i Gävle är han nu spelklar och fick idag gå på is med Brynäs för första gången.

– Jag har ju inte åkt hela vägen hit för att vara på is ensam, säger Witkowski efter första träningspasset med sitt nya lag.

Luke Witkowski är redo för debut. Foto: Bildbyrån & Måns Karlsson.

Redan den 12 november presenterades Luke Witkowski för Brynäs. Den 18:e kom han till Gävle. Men först idag, den 25 november, fick Brynäs nye hårdföre back till sist gå på is med laget. Detta efter att alla papper och allt kring arbetstillståndet till sist blivit klart.

Witkowski körde för fullt under ispasset och bildade backpar med en annan fysisk spelare som väntar på sin säsongsdebut: Långtidsskadade Simon Bertilsson.

– Jag är lite andfådd, säger Witkowski efter träningen.

– Men det kändes bra. Bättre än förväntat. Jag har trots allt inte spelat match sedan i april, säger han och syftar till vårens semifinaluttåg med Skellefteå.

Ja, och det var också i den här arenan.

– Exakt – det är lite ironiskt.

Åkte ut – mot Brynäs

Ja, det var ju just Brynäs som krossade Luke Witkowskis SM-gulddrömmar förra säsongen. Då, precis som nu, anslöt han till sitt lag mitt under säsongen. Witkowski hann göra 25 SHL-matcher och elva slutspelsmatcher med Skellefteå innan Brynäs skickade ut de då regerande mästarna i semifinalen.

– Jag känner att de (Brynäs) hade större delen av spelet och deras powerplay var också väldigt bra. Det fanns ju en anledning till varför de var så bra förra året.

– Jag spelar tufft där ute, men det som händer på isen stannar på isen. Jag gillade inte att vi förlorade. Men nu är vi i samma lag. Nu ligger min lojalitet hos Brynäs.

Luke Witkowski har under hösten varit på is med ett amatörlag hemma i Michigan, men det här var hans första riktiga lagpass sedan april. Och det dröjde som sagt innan han fick gå på is med sitt nya lag. Något som frustrerat 35-åringen.

– Ja, det är klart. Jag har varit här i en vecka. Jag har ju inte åkt hela vägen hit för att vara på is ensam, så det är bra att jag får vara med laget. Nu får jag lära känna laget lite bättre och så får jag tävla lite igen, också. Få lite kroppskontakt på isen. Det har jag inte haft sedan i april. Jag har verkligen väntat på det här.

– Samtidigt har jag varit med länge nu – så jag förväntar mig att det inte kommer ta så lång tid innan jag är tillbaka där jag vill vara. Det här är tredje gången i rad jag väntar en bit in i säsongen med att skriva på. För två år sedan (med Tappara) skrev jag på i slutet av november, men förra året (med Skellefteå) kom jag in vid ungefär samma tid som jag kommer in i år. Jag kände att det var bra och att jag kom in med friska ben.

Johan Larsson och Luke Witkowski – från motståndare till lagkompisar.

Foto: Bildbyrån.

Luke Witkowski: ”Tror jag är redo”

Ryktena kring Luke Witkowski och Brynäs har funnits en lång tid – till och med längre än han själv varit på väg till Gävlelaget.

– Haha, ja jag hörde rykten innan jag ens hade hunnit prata med dem. Jag fick någon artikel skickad till mig från en kompis. Men då visste jag ingenting. Det dröjde nog ett par veckor till innan vi började prata. Men det har varit på gång i över en månad i alla fall.

– Det fanns ett par lag jag inte ville skriva på för, men Brynäs var definitivt ett av lagen jag var öppen för att spela i. Och det fanns nog en handfull andra alternativ jag hade att välja från, också.

Och nu tror han att han är redo för debut redan på torsdag, mot Linköping på bortaplan.

– Det är såklart upp till coacherna, och vad de ser i mitt spel. Men jag tror jag är redo nu.

Kan det rent av vara en fördel att kastas in i det på en gång?

– Ibland tror jag det kan vara det. Samtidigt vill man få några träningar innan dess och lära sig systemet, och man får ha förståelse för att det kan ta några dagar.

Luke Witkowski var på is med sina nya lagkompisar.

Foto: Måns Karlsson

Det ska Luke Witkowski bidra med

Brynäs har haft något av en backkris på slutet, och hade vid ett par SHL-matcher bara fyra seniorbackar, plus centern Tyler Vesel och 18-årige Victor Hedin Raftheim som sina backalternativ. Nu är Axel Andersson tillbaka, Luke Witkowski har anslutit och Simon Bertilsson närmar sig comeback. Plötsligt börjar Niklas Gällstedt få en hel del möjliga backalternativ att välja bland.

– Jag ska komma in och vara någon som är svår att spela mot och som tävlar varje match. Jag ska vara en ledare på isen, och en bra lagkamrat. Och ni vet att jag spelar fysiskt. Det var av de orsakerna Brynäs ville sajna mig, så det är det jag ska ge dem. Men jag har så mycket respekt för den här ligan. Jag visste inte så mycket om den innan jag kom hit förra året, men det spelas en så bra hockey här. Och kvalsystemet gör att det blir så tajt och så mycket som står på spel, avslutar Brynäs nye back.

