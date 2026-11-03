Frans Haara är tillbaka på is efter skadan.

För en månad sen skadade sig Skellefteå AIK:s back Frans Haara i mötet med Malmö Redhawks. 22-åringen fick en smäll i sarghörnet och var tvungen att avbryta matchen. Efter röntgen kunde man konstatera att det såg bra ut men att det skulle ta lite tid innan han kom tillbaka i spel.

Nu kommer det positiva besked. Norran rapporterar att Haara är tillbaka på is och körde ett skillspass under dagen.

– Ja, det är kul. Han tar steg varje dag och idag var ett klart större, säger assisterande tränare Pierre Johnsson.

Eftersom det är landslagsuppehåll och inga matcher i SHL är den kommande veckan, som Johnsson själv beskriver det, "inte den roligaste veckan". Det är hård träning på schemat med mycket närkamper, skridskointervaller och inget fem-mot-fem-spel för att vara redo när matcherna startar igen efter uppehållet. Haara var med på det han kunde och det är inte omöjligt att han kör kommande träningar med hela laget denna vecka.

– Vi får se, det beror på hur han reagerar på det här, förklarar Johnsson.

Frans Haara har hittills spelat fem matcher i grundserien och gått poänglös.

Poängkungen saknades

På dagens träning tränade även Måns Forsfjäll lite lugnare än de andra. Saknades gjorde poängkungen Oscar Lindberg. Enligt Johnsson är det ingen fara med någon av de.

– Det är ett tillfälle att ha olika upplägg för olika spelare och i dag var inte Oscar med.

Landslagsuttagna spelare

När förbundskapten Rikard Grönborg presenterade sin trupp till Nocco Hockey Games förra veckan var det en hel del spelare från Skellefteå som var uttagna. Jonathan Pudas, Pontus Johansson, Arvid Lundberg och Rickard Hugg. Även Victor Stjernborg blev inkallad efter att vissa spelare lämnat återbud .

Nytt för i år är att två coacher plockas ut till turneringarna tillsammans med Grönborg. Skellefteås tränare Daniel Hermansson blev uttagen och ska ha hand om Tre Kronors offensiva spel och powerplay. Även Malmös Tomas Kollar blev uttagen.