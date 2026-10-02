Frans Haara får ont i mötet med Malmö.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Det blev endast en minut och två sekunders spel under torsdagen för Skellefteå AIK:s Frans Haara. En smäll nere i sarghörnet, tidigt i mötet med Malmö, tvingade backen att kliva av, och därefter återkom han inte heller till spel.

22-årige Haara hade direkt tagit sig om högra axeln och såg ut att ha rejält ont. Ändå kommer nu ett lugnande besked.

– Han fick en smäll på överkroppen och det ser ändå ganska bra ut. Det ser inte ut som någon oro för framtiden, utan mer att kunna ta det dag för dag, säger Niklas Werkmäster, från Skellefteå AIK:s medicinska team, till Norran.

Tvingades röntga på sjukhus

Med detta sagt tvingades Frans Haara besöka sjukhus för att röntga det skadade området.

– Han har varit där, fram och tillbaka på röntgen, säger Werkmäster, som samtidigt menar att resultatet var ett bra besked.

Att Haparanda-killen ska spela redan i nästa match i SHL, på lördag, verkar dock vara uteslutet.

– Det tror jag inte, utan sedan efter det får vi se, säger Werkmäster.

Skellefteå vann torsdagsmötet mot Malmö Redhawks med 4–3. Det via förlängning.