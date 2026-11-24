Viggo Björck hyllas av kedjekamraten Morgan Barron.

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Viggo Björck har verkligen fått fart på poängproduktionen sedan han gjorde sin första poäng i början på november. Inte långt därefter kom det efterlängtade första målet och inatt var han återigen delaktig när Winnipeg Jets slog Utah Mammoth med 4-2. Segermålet till 3-2 som Winnipegs Morgan Barron styrde in kom från en skottpassning av just Björck, som nu hyllas av målskytten.

– Han har alltid blicken uppe och hittar lösningar. Han är väldigt stark i kampen om pucken, särskilt för att vara så ung, och vinner jämna puckdueller. Man ser hur hans självförtroende växer, säger Barron efter matchen.

"Imponerande"

Björck har efter nattens match spelat de första 25 NHL-matcherna i karriären och snittar en istid på 14:20. Han har gjort två mål och fem assist, som alla kommit inom de senaste nio matcherna. Barron har svårt att se hur Björck bara är 18 år gammal.

– Jag frågade honom i dag om han var född 2004 eller 2005, men det visade sig att han är född 2008. Jag vet att han är 18, men ändå går det inte riktigt ihop i mitt huvud. Att någon så ung gör det han gör, både offensivt och defensivt, är verkligen imponerande, säger Barron.

Slår sig in i historieböckerna

Med sina sju poäng kliver Björck in på en delad andraplats tillsammans med backjätten Victor Hedman i antalet poäng av en svensk 18-åring under sina 25 första NHL-matcher. Det är en minst sagt exklusiv skara spelare som tagit sig in på listan, där även flera av svensk hockeys största namn återfinns. Hedman noterades för samma poängskörd under säsongen 2009/10. I topp hittar vi Rasmus Dahlin som stod för 14 poäng under sin första säsong i Buffalo Sabres 2018/19.

Björck slår sig även in på den interna listan hos Winnipeg, då ingen har gjort fler poäng under sina första 25 matcher för klubben sedan Patrik Laine var rookie där säsongen 2016/17. Han gjorde då hela 19 poäng.