Stjärnorna lämnar återbud - debutanter ersätter

Lucas Elvenes och Fredrik Olofsson lämnar Tre Kronor-truppen. Foto: Bildbyrån.

I veckan spelar Tre Kronor sina första landskamper för säsongen när Euro Hockey Tour 2026/2027 drar igång. De reser först till Tjeckien för match mot just Tjeckien, och åker sedan till Finland för spel mot Schweiz och Finland.

Men man får göra det utan två av lagets på förhand största stjärnor. Skador gör nämligen att såväl Lucas Elvenes som Fredrik Olofsson tvingas lämna återbud. Det meddelar Tre Kronor via sina sociala medier.

Debut för Stjernborg och Eriksson

Elvenes ligger trea i SHL:s poängliga och Olofsson har varit en av ligans främsta centrar under hösten. Stjärnduon ersätts av Victor Stjernborg, till vardags i Skellefteå AIK, och Filip Eriksson, Luleå Hockey.

Stjernborg har varit lagkapten i JVM men kommer nu göra A-landslagsdebut. Detta efter en höst där han gjort 3+5 på 14 matcher. Filip Eriksson har också spelat i J20-landslaget, men gör nu debut i Tre Kronor. Han har gjort 4+3 på 14 matcher i SHL under hösten.

Stjernborg kommer under veckan få tränas av sin klubblagstränare Daniel Hermansson, som tillsammans med Malmös Tomas Kollar kommer assistera Rikard Grönborg.