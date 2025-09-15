Succé direkt för SHL – nytt publikrekord i premiären

SHL sätter ett nytt publikrekord efter lördagens premiäromgång.

Hela 56 897 åskådare följde matcherna i de sju arenorna.

Johanneshov i Stockholm var en av många utsålda arenor. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

SHL växer och blir hetare och hetare för varje år. I våras meddelade ligan att de satte ett nytt publikrekord för säsongen 2024/25. Det är tredje året i rad som SHL överträffar sitt eget rekord sett till publiksnitt för en säsong.

Lördagens premiäromgång blev också en stor succé för toppligan.

Enligt TV4 sätter SHL nämligen nytt publikrekord sett till antalet publikbesökare under en premiäromgång. Under lördagen var det totalt 56 897 åskådare som var på plats i de sju arenorna för att följa premiärfesten på plats. Det är den högsta noteringen i ligans historia och slår det förra rekordet som sattes för sex år sedan.

De fem högsta publiksiffrorna i en SHL-premiär:

2025: 56 897 åskådare. 2019: 51 267 åskådare. 2022: 45 694 åskådare. 2023: 40 522 åskådare. 2018: 39 452 åskådare.

Flest publikbesökare var det i Göteborg där det var utsåld salong för matchen mellan Frölunda och Linköping med hela 12 044 åskådare i Scandinavium.

Här var det mest publik i SHL:s premiäromgång:

Frölunda – Linköping: 12 044 åskådare (Scandinavium, Göteborg). Färjestad – Rögle: 8 250 åskådare (Löfbergs Arena, Karlstad). Djurgården – Skellefteå: 8 094 åskådare (Hovet, Stockholm). Brynäs – Växjö: 7 909 åskådare (Monitor ERP Arena, Gävle). Leksand – Timrå: 7 650 åskådare (Tegera Arena, Leksand) HV71 – Örebro: 6 800 åskådare (Husqvarna Garden, Jönköping). Luleå – Malmö: 6 150 åskådare (Coop Norrbotten Arena, Luleå).

Source: SHL League Page @ Elite Prospects