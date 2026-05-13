Uppgifter: Tränaren får sparken – mästaren vill ta över

Edmonton Oilers väntas sparka huvudtränaren Kris Knoblauch enligt nordamerikanska uppgifter.

Samtidigt uppges tidigare Stanley Cup-coachen Bruce Cassidy vara intresserad av Oilers-jobbet.

Connor McDavid kan få en ny tränare till nästa säsong där Kris Knoblauch får sparken och Bruce Cassidy uppges vara aktuell för jobbet.

Edmonton Oilers gick till Stanley Cup-final både 2024 och 2025 men förlorade mot Florida Panthers båda åren. Den här säsongen blev sedan ett fiasko för Oilers som åkte ut redan i första slutspelsrundan mot Anaheim Ducks.

Trots att han ledde Oilers till dubbla finaler ser tränaren Kris Knoblauchs dagar nu ut att vara räknade i Edmonton. Enligt Mark Spector på Sportsnet väntas Knoblauch få sparken någon gång under onsdagen, nordamerikansk tid. Än har något officiellt besked från Oilers däremot inte kommit.

Samtidigt uppges Edmonton Oilers redan ha identifierat sitt huvudspår i jakten på Kris Knoblauchs ersättare. Redan i går kom uppgifter om att klubben hade bett Vegas Golden Knights om att få intervjua deras tidigare tränare Bruce Cassidy. Vegas, som fortfarande har Cassidy på kontrakt efter att ha sparkat tränaren tidigare under säsongen, ska däremot ha nekat både Edmonton Oilers och Los Angeles Kings att få prata med Cassidy.

Bruce Cassidy vill ta över Edmonton Oilers

Under onsdagen har Toronto Maple Leafs också sparkat sin tränare Craig Berube och letar nu efter en ny coach. Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman kan Bruce Cassidy då också bli ett alternativ i Torontos tränarjakt.

Friedman uppger dock att Cassidy ska ha Edmonton som sitt första val.

– Jag antar att Maple Leafs också kommer att förhöra sig om Bruce Cassidy. Jag har inte pratat med Cassidy själv men jag tror att han skulle gå med på att bli intervjuad. Däremot tror jag att Edmonton ligger närmast till hands för honom, säger Elliotte Friedman.

Bruce Cassidy, 60, gjorde först succé som huvudtränare för Boston Bruins där han förde klubben till Stanley Cup-final 2019, där Bruins förlorade mot St. Louis Blues. Året därpå, 2020, vann Cassidy också Jack Adams Award som NHL:s bästa tränare. 2022 fick Cassidy dock sparken av Boston och gick i stället till Vegas Golden Knights. Direkt under sin första säsong i Vegas ledde Cassidy klubben till deras första Stanley Cup-titel 2023. Under Cassidys ledning var Vegas också ett topplag i ett par år men under årets säsong gick det tyngre vilket ledde till att han fick sparken. Bruce Cassidy har också varit assisterande tränare för Kanada vid Four Nations 2025 och OS 2026.

Kris Knoblauch, 47, anställdes som huvudtränare för Edmonton Oilers i november 2023. Han ledde Oilers till Stanley Cup-final redan under sin första säsong samt även i sitt andra år men båda gångerna slutade det med förlust. För Knoblauch har jobbet i Oilers varit hans första uppdrag som huvudtränare i NHL.

