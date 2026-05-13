Han har redan gjort nio raka säsonger i BIK Karlskoga.

Nu är Alexander Leandersson också klar för en tionde säsong.

Alexander Leandersson närmar sig 500 matcher i BIK Karlskoga-tröjan. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Under säsongen 2017/18 gjorde Alexander Leandersson sina första matcher för BIK Karlskoga i HockeyAllsvenskan sedan han blivit utlånad från Färjestad. Till säsongen därpå flyttade Leandersson permanent till moderklubben och han har blivit kvar ända sedan dess.

Totalt har Alexander Leandersson gjort nio säsonger för Bofors. Det var dock oklart ifall det skulle bli fler sedan det tvåårskontrakt som han skrev med klubben 2024 löpt ut.

Under onsdagen bekräftar däremot BIK Karlskoga att de har kommit överens om ett nytt avtal med Alexander Leandersson som sträcker sig över den kommande säsongen.

– Det är och kommer alltid vara en stolthet att bära skölden på bröstet. Jag trivs otroligt bra i klubben och jag ser fram emot en fortsättning. Säsongen som var tog vi ett viktigt kliv i klubbens utveckling genom att nå en finalplats. Nu är det bara att fortsätta på den inslagna vägen, säger Leandersson på klubbens hemsida.

Alexander Leandersson nära 500 matcher för BIK Karlskoga

Alexander Leandersson, som är en stabil defensiv back i första hand, närmar sig också en mäktig milstolpe i BIK-tröjan. Han har gjort 488 matcher för Bofors och behöver endast spela i tolv matcher till för att nå upp till 500-gränsen. Han kommer då bli den elfte spelaren i BIK Karlskogas historia att spela 500 matcher i klubben.

– En viktig kugge som väljer att förlänga är alltid positivt. Leandersson är en hemmason som efter nio säsonger i A-laget är en naturlig del av det som BIK Karlskoga står för. Vi är mycket glada över att han blir Bofors trogen i minst en säsong till, säger sportchef Torsten Yngveson.

Även om han nästan redan har nått 500 matcher vid 28 års ålder har Alexander Leandersson fortfarande en bra bit upp till klubbrekordet. Fredrik Höggren är nämligen den med flest matcher i BIK Karlskogas historia med hela 835 matcher för klubben.

