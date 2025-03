SHL:s succé – högsta publiksnittet någonsin

SHL sätter nytt publikrekord för tredje året i rad.

Dessutom har SHL-säsongen 2024/25 haft det högsta publiksnittet genom tiderna.

– Vi har sett ett ökat intresse för SHL de senaste åren och det är fantastiskt starkt att vi nu slår tidernas publikrekord, säger ligans VD Jenny Silfverstrand.

Det är mer publik än någonsin i svenska hockeyarenor. Foto: Bildbyrån

Intresset för ishockey har aldrig varit större. Åtminstone inte om man ska tro publiksuccén i vår högsta liga SHL under säsongen.

Under torsdagen meddelar SHL att de slår publikrekord för tredje året i rad. Säsongen 2022/23 satte de ett nytt rekord med 2 170 826 åskådare men det överkoms direkt under 2023/24 då det var 2 233 455 åskådare ute på de 14 arenorna.

Men under årets 52 grundserieomgångar har det varit fler publikbesökare än någonsin. SHL meddelar nämligen att det har varit hela 2 417 984 åskådare på SHL-arenor under säsongen, en ökning på nästan 200 000 åskådare jämfört med det förra rekordet.

Högsta publiksnittet i SHL genom tiderna

Det var dock inte det enda rekordet som slogs under grundseriesäsongen 2024/25. Enligt SHL var publiksnittet i ligan uppe på 6 643 åskådare per match den här säsongen, vilket är en ökning på 507 åskådare jämfört med förra säsongen. Det är också rekord då det är det högsta snittet någonsin i SHL och slår det tidigare rekordet från säsongen 2011/12 då det var 6 393 åskådare i snitt per match.

– Publiken och engagemanget de skapar på och runt våra matcher är vad som är unikt för SHL och att vi ökar i intresse är också mycket tack vare publiken själva och den inramning de skapar varje match. Så vi säger ödmjukast tack till de som är med och skapar världens bästa ishockeyupplevelse tillsammans med oss och möjliggör att ännu fler vill ta del av vår fantastiska idrott, säger Jenny Silfverstrand, VD för SHL, i ett pressmeddelande.

SHL menar att publiksnittet har ökat hos en stor del av lagen i ligan. En annan starkt bidragande orsak till ökningen är att Brynäs numera hör till i SHL i stället för Oskarshamn. Förra säsongen snittade Oskarshamn 3 110 åskådare per match, medan Brynäs har snittat 7 700 åskådare den här säsongen.

Publiksnitt i SHL – lag för lag: