Malte Sjögren uppges ta klivet ner till Hockeyettan efter 337 matcher i HockeyAllsvenskan.

Enligt Blekinge Läns Tidning är forwarden överens med Karlskrona inför nästa säsong.

Malte Sjögren uppges ta klivet ner till Hockeyettan. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

2019 var Malte Sjögren med och gick upp till HockeyAllsvenskan med Kristianstad. Sedan dess har han blivit kvar i andradivisionen.

Skåningen var länge en uppskattad spelare i Kristianstad men lämnade klubben 2023 och flyttade sedan till Björklöven där han spelade under en säsong. 2024 flyttade sedan Sjögren till Västerås där han har spelat under två års tid.

Enligt uppgifter kommer 29-åringen nu att lämna VIK efter två säsonger i klubben. Sjögren har ännu inte blivit officiellt avtackad av Västerås inför den kommande säsongen, men forwarden kopplas nu ihop med en ny klubbadress.

Enligt Blekinge Läns Tidning blir det en flytt söderut igen för Malte Sjögren som uppges vara klar för spel i Karlskrona HK från och med nästa säsong.

– Så länge ingenting är klart så väljer vi inte att kommunicera några namn. Det finns ett par intressanta spelare som vi har kontakt med nu, samt att vi jobbar på fler förlängningar, säger KHK:s sportchef Hampus Melén till tidningen.

Malte Sjögren har spelat totalt 337 matcher i HockeyAllsvenskan och gjort 93 poäng. 29-åringen har då ofta varit uppskattad i lagen där han har spelat för sitt grovjobb. Sjögren har Malmö Redhawks som moderklubb och noterades för elva SHL-matcher i klubben innan han lämnade för spel i Kristianstad 2016. Nu uppges Malte Sjögren ansluta till Karlskrona som en prestigevärvning inför säsongen 2026/27.

Den gångna säsongen kom Karlskrona etta i Hockeyettan Södra. De tog sig sedan hela vägen till final i det södra slutspelet där de däremot förlorade mot Visby/Roma och missade chansen att gå vidare till den stora finalen för att spela om avancemang till HockeyAllsvenskan. Nu gör KHK en ny satsning för att bli en allsvensk förening igen.

