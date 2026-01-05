SHL-klubben jagar center: ”Varit långt framme i diskussioner”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebro har hamnat i ett utsatt läge i SHL-tabellen.

Nu jagar klubben förstärkning på centersidan.

– Vi har de ekonomiska möjligheterna, säger sporchefen Henrik Löwdahl till Nerikes Allehanda.

Henrik Löwdahl.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Örebro har förlorat fem av sina sex senaste matcher och parkerar fem poäng ovanför kvalstrecket i SHL.

Nu tittar sportchefen Henrik Löwdahl mot spelarmarknaden för att plocka in förstärkning.

– Vi har de ekonomiska möjligheterna, och vi är främst sugna på att ta in en center. Vi har varit långt framme i diskussioner med någon spelare som vi tror kan hjälpa oss, men vi får se var det landar. Om vi bara velat ta in någon hade vi kunnat göra det, men vi vill ta in någon som vi verkligen tro kan hjälpa oss. Vi behöver inte bli fler, vi söker förstärkning, säger Löwdahl till Nerikes Allehanda.

Floppen ryktas bort: ”Inga kommentarer”

Under måndagen rapporterade den schweiziska sajten Watson.ch att den schweiziska NL-klubben SCL Tigers undersöker möjligheterna att värva tillbaka Örebro-floppen Sean Malone till klubben. Sajten rapporterar att Löwdahl vill förhandla fram en ekonomisk ersättning för att släppa centern, något som skulle frigöra pengar för en värvning.

– Inga kommentarer, säger Henrik Löwdahl till Nerikes Allehanda.

Utsatt läge i tabellen

Efter förlusten mot Rögle i lördags, där Örebro tappade en 3–2-ledning till 3–4-förlust i den tredje perioden, har laget nu fyra raka förluster inför morgondagens bortamöte med Timrå.

– Vi behöver bryta trenden, få till en vändning och få med oss poäng. Tar vi inga poäng är risken stor att vi är under strecket när veckan är slut. Det är ett utsatt läge, och vi har inte råd att stå kvar på perrongen och vänta när tåget går, säger Löwdahl.