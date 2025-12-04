Nästa SHL-debutant i Skellefteå: ”Tagit kliv”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det har blivit dags för ytterligare ett löfte att SHL-debutera i Skellefteå. Denna gång är det 19-årige centern Theo Landström, som hyllats efter en fin höst.

– Han har tagit kliv, är rejäl i sitt spel och har mognat ganska mycket, säger Andreas Falk till Norran.

Theo Landström och Skellefteås SHL-tränare Daniel Hermansson. Foto: Bildbyrån (montage).

När Skellefteå U20 tog sig till sin andra raka JSM-final under slutet av 2024/25 var det varken Viggo Nordlund eller Viktor Klingsell som toppade den interna poängligan. Nu, efter att Theo Landström byggt vidare på det hela med en succéhöst, får han chansen i SHL.

När Skellefteå presenterar sitt lag till torsdagens möte med HV71 finns den 19-årige center med som extraspelare. Detta som ersättare till den sjuke Lars Bryggman.

– Han var med i någon CHL-match förra året, och det kommer nog att bli lite istid ikväll, sade tränaren Andreas Falk till Norran tidigare under dagen.

– Jag har inte sett honom så mycket, förutom lite i U20, men han har tagit kliv, är rejäl i sitt spel och har mognat ganska mycket. Han har lite mer av ett seniortänk nu, fortsatte han.

Bildat en av seriens farligaste kedjor: ”Skickliga”

Under första halvan av U20-säsongen har Landström bildat en av seriens farligaste kedjor med Viktor Klingsell och Linus Rudslätt Debou. Detta efter att den sistnämnde värvats in från AIK och överraskat med sin produktion.

– Det kan vara att det sättet AIK spelade på kanske inte passade honom och så vidare. Sen hjälper det såklart att spela med Landström och Klingsell. Det är två skickliga spelare, precis som Linus. De tre har hittat varandra jäkligt bra, berättade nyligen Skellefteås U20-tränare Johan Jönsson för hockeysverige.se.

Även Klingsell tar plats i Skellefteås SHL-lag mot HV71. Detta i en fjärdekedja intill Jonathan Davidsson och Jonathan Johnson. Zeb Lindgren, född 2007, tar även han en plats, och gör därmed säsongsdebut i SHL som en sjundeback.

Source: Theo Landström @ Elite Prospects