KLART: Linköping spikar truppen – värvar spetsforward

Linköping har gjort klart med Samu Tuomaala.

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Under hela sommaren har Linköping varit på jakt efter en forward som ska spetsa truppen. Nyligen kom uppgifter om att det blir finländaren Samu Tuomaala som värvas för att fullända truppen.

Nu bekräftas också nyheten av Linköping. 23-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt med SHL-klubben.

– Jag är verkligen glad över att vara en del av LHC. Jag har hört mycket bra saker om klubben, supportrarna och staden. När LHC hörde av sig första gången kände jag direkt att det här är rätt ställe för mig, säger Tuomaala på klubbens hemsida.

I Linköping återförenas Samu Tuomaala med en tidigare lagkamrat från AHL AHL. LHC:s tidigare spetsvärvning, Cooper Marody spelade nämligen ihop med Tuomaala i Lehigh Valley Phantoms under drygt två år.

– Jag har spelat tillsammans med Cooper Marody och han har berättat att det är ett bra lag och en härlig stämning i omklädningsrummet. Jag vet också att LHC har en bra introlåt i Square Hammer (av Ghost, reds. anm.), den är riktigt bra, säger Samu Tuomaala.

Samu Tuomaala skriver tvåårskontrakt med Linköping HC

Samu Tuomaala kommer närmast från AHL där han gjorde 85 poäng på 136 matcher.

– Vi är mycket glada över att välkomna Samu till LHC på ett tvåårsavtal. Med Samu får vi ytterligare en högerfattad forward med bra fart och ett riktigt bra skott. Han ger oss fler alternativ i powerplay och passar väl in i den hockey vi vill spela. Vi tror att hans bästa år ligger framför honom och ser fram emot att se honom fortsätta utvecklas och bli en viktig spelare för oss under de kommande två säsongerna, säger LHC:s sportchef Broc Little.

Samu Tuomaala draftades av Philadelphia Flyers i andra rundan 2021 sedan han imponerat i Kärpäts U20-lag samt varit en av Finlands bästa spelare på U18-VM med elva poäng på sju matcher. Sedan 2023 har Tuomaala spelat i AHL där han stod för en stark debutsäsong med 43 poäng på 69 matcher i farmarlaget Lehigh Valley Phantoms. Säsongen därpå gjorde han sedan 32 poäng på 46 matcher i AHL.

Tuomaala kommer senast däremot från en tyngre säsong i Nordamerika. Han inledde med endast tre matcher för Lehigh Valley Phantoms innan han trejdades till Dallas Stars för spel i deras farmarlag Texas Stars. Han avslutade där sedan med tio poäng på 16 matcher men missade därefter resten av säsongen på grund av skada. Tuomaala har därmed inte spelat en hockeymatch sedan 7 december 2025.

Nu är han klar för SHL-spel i Linköping HC.