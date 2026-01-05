Så ska Leksand klättra: ”Då har vi alla chanser”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand ligger sist i SHL, men poäng i fyra raka matcher och segern i bottenmötet mot HV71 har gett blodad tand.

Backen Olle Strandell är övertygad om att laget kan klättra i tabellen.

– Ingenting blir bättre av att vi ska lägga oss ner och dö, säger han till Hockeysverige.se.

Olle Strandell.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Olle Standell har gått från relativt anonyma roller i SHL med HV71 och Linköping till att vara en av backarna som sväljer mest istid i Leksand. I senaste matchen, mot just HV71, svarade han dessutom för ett av målen och det var också en nöjd mas Hockeysverige.se träffade efter matchen.

– Det är sjukt skönt med tre poäng, vilket jag är mest glad över, säger Olle Strandell som lämnade Leksand 2015 och alltså till den här säsongen återvänt till moderklubben.

– För egen del har jag växt in i säsongen mer och mer och på ett bra sätt. Fått ett stort förtroende och spelar mycket. Sedan är det svårt att stå och bedöma sig själv när det gått som det gått för laget.

Du spelar ofta över 20 minuter per match…

– Ja, det har blivit mycket, men det är bara kul. Jag vill spela så mycket det bara går. Får jag spela mycket är det bara för mig att tacka och ta emot och försöka göra det så bra som möjligt.

Känner du också att du fått ett stort ansvar av Johan Hedberg?

– Ja, det tycker jag. Det måste jag säga. Jag känner att jag växt med det och försöker ta ett större ansvar också.

Hyllar gruppen: ”Alla kör på bra”

Trots att det gått tungt för Leksand och laget ligger sist i SHL hyllar Olle Strandell gruppen.

– Gruppen är bra. Jag tycker att trots resultaten som varit försöker vi ändå hålla energi uppe. Alla kör på bra och kommer till hallen med en positiv inställning, att ingenting blir bättre av att vi ska lägga oss ner och dö bara för att vi torskar matcher.

– Det är bara att ta match för match och där tycker jag att vi är bra på att pusha på varandra.

Hur mycket tittar du själv på tabellen?

– Klart att jag har koll. Det är några poäng upp så det är viktigt att vi börjar plocka poäng. Nu har vi gjort det i fyra raka. Att fortsätta ta trepoängare är det vi jagar.

Hur snackar ni i gruppen för att inte fastna i ett kvalsnack och så vidare?

– Vi försöker verkligen ta dag för dag, match för match. Varje dag är en ny dag. Varje match är en ny match.

– Vi vill gå in med samma inställning hela tiden, att vinna varje match och, som jag sa, verkligen ta det dag för dag.

Olle Strandell.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Nyckeln till framgång: ”Då har vi alla chanser i världen”

Ni hade ett enormt stöd i Globen mot Djurgården, publiken i Tegera mot HV71, vad betyder stödet från läktarna när ni är i den här utsatta positionen?

– Sjukt mycket. Med läget som är och som du sa till Globen med fullt på läktarna och helt magiskt, men även komma hem hit och det är fullt hus trots prestationerna sviker inte publiken. Helt magiskt och betyder något enormt.

Vad blir nyckeln om ni ska börja klättra i tabellen?

– Nu har vi fått upp vår effektivitet lite och börjat göra mer mål. Att då fortsätta med det.

– Vi hade två matcher mot Djurgården och Färjestad där vi spelade otroligt tajt och bra försvarsspel. Att hitta tillbaka till det trygga. Då har vi alla chanser i världen att fortsätta plocka poäng, avslutar Olle Strandell.

Source: Olle Strandell @ Elite Prospects