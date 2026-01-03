”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Olle Strandell valde att lämna HV71 för ett omtag i Leksand.

På lördagen blev han matchvinnare i Leksands knappa seger mot HV71 – i en livsviktig match i bottenstriden.

– Jag såg först inte att den gick in. Jag sköt och jag trodde att den gick upp i skyddsnätet. Sedan såg att folk jublade och då fattade jag att den gick in, säger han med ett skratt.

Olle Strandell gjorde mål mot tidigare laget. Foto: Ronnie Rönnkvist

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Det var inga problem att se att matchen mellan Leksand och HV71 spelades mellan två lag som inte är med och slåss i toppen av SHL. Ojämna prestationer blandades med snygga mål och rader av individuella misstag. 5-2 ledning för Leksand förvandlades till 5-4 efter att HV71 tagit ut målvakten vid två tillfällen, men närmare än så kom inte smålänningarna. En av planens bästa spelare var tidigare HV71-spelaren, Olle Strandell, nu hemma i Leksand.



– Vi hade en bra start första tio. Sista delen av första perioden tycker jag att vi faktiskt är ganska dåliga, säger Olle Strandell till hockeysverige.se efter matchen och fortsätter:

– Sedan tycker jag att resten av matchen ungefär fram till 5-2 är ganska bra. Det är sjukt skönt med tre poäng, vilket jag är mest glad över. Samtidigt är jag lite irriterad över att blev som det blev på slutet, men skönt att vi redde ut det.



Hur ser du på din egna prestation?

– Helt okej, men inte den bästa matchen. Det kändes ändå stabil.



Olle Strandell svarade för 3-2 målet som hade en lustig resa in bakom Lassi Lehtinen.



– Jag såg först inte att den gick in. Jag sköt och jag trodde att den gick upp i skyddsnätet. Sedan såg att folk jublade och då fattade jag att den gick in, säger Olle Strandell med ett skratt.

Stortalangen: ”Det var inte tillräckligt bra”

HV71:s Malte Gustafsson, lagets bästa back den här kvällen, var med all rätt besviken.



– Jag tycker inte att vi kom upp riktigt och det var inte så bra. Visst, vi gjorde en bra push i sista och fick in två mål, men annars var det inte tillräckligt bra.

Malte Gustafsson var besviken efter förlusten. Foto: Ronnie Rönnkvist

Just avslutet är det 17-åringen från Väckelsång tycker laget ska ta med sig framåt.



– Ja, det är typ vad vi tar med oss. Resten glömmer vi.



I nästa omgång möte Leksand Skellefteå hemma medan HV71 åker till Norrbotten för match mot Luleå.



















