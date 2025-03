SHL:s formstarkaste lag, Rögle, börjar nu se ut som de gjorde under slutet av förra säsongen.

Då tog man tog sig hela vägen till final – frågan är hur långt det ska räcka i år.

— Vi är på spåret på något bra, med att vara bäst när det gäller, säger Rögletränaren Roger Hansson till Hockeysverige.se.

Roger Hansson vill bygga vidare på den vinnande formen Rögle har just nu. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Förra säsongen landade Rögle på en nionde plats i tabellen efter grundserien. Det hade varit en svängig säsong men mot slutet hade laget hittat formen och kunnat vinna sina matcher. Rögle tog sig hela vägen till finalen men förlorade då mot Skellefteå.



Det man har sett av Rögle denna säsong har varit väldigt likt. Efter en hackigare start på säsongen har Rögle mot slutet kommit in på det vinnande spåret. Efter fjolårets säsong låg det ändå vissa förväntningar på Rögle, vilka inte uppfylldes förrän nu under de senaste veckorna.



— Förväntningarna ligger ju på fjolårslaget. Det laget spelar vi inte med i år. Vår säsong började ganska snett, jag har nog inte haft en säsong där vi har haft så mycket skador som vi har haft i år i perioder. Vi hade lite problem med resultaten och en massa andra grejer, det är komplext, allting hänger ihop, säger Rögletränaren Roger Hansson till Hockeysverige.se.



Vad beror lyftet nu mot slutet på?

— Det är väl att spelsystemet börjar liksom sätta sig. Vi har kunnat spela ihop lite enheter och hitta roller i större utsträckning. Vi har gjort lite personella förändringar och fått in två tillskott som också har tillfört oss någonting. Så att nu börjar allting sitta ihop.

Nyförvärvens succé

Hansson berättar att de långsamt byggt upp ett förtroende i gruppen samt spelarnas självförtroende genom att testa olika kombinationer i kedjorna och backparen. Detta tillsammans med nyförvärven, som har gett Rögle en större bredd, menar Hansson är orsaken till Rögles framgång mot slutet.



— Vi spelar egentligen samma spel som vi gjorde i fjol och hela året i år också, men det är mer att allting sitter ihop nu. Sen har Blichfeld och Horky lite egenskaper vi har saknat. De kan göra mål. De är rightare. Vi har haft väldigt lite rightare i laget. Så det skapar ju också fler möjligheter i powerplay till exempel, säger Hansson.



Joachim Blichfeld och Lubos Horky värvades innan transferfönstret stängdes och har gett Rögle en större spetskompetens i offensiven. Både Blichfeld och Horky har kommit in bra i Rögles lag och har redan stått för en del poäng trots få matcher.



En annan spelare som är ny för Rögle är Arvid Holm. Målvakten som värvades inför säsongen har har haft stora framgångar och ligger nu på en andraplats i målvaktsstatistiken. Holm har till och med fått spela fler matchen än Rögles tänkta förstamålvakt Christoffer Rifalk.



— Jag tycker Arvid har varit bra hela säsongen i år egentligen. Och Stoffe har större konkurrens i år på målvaktssidan än han haft tidigare. Arvid har verkligen kommit upp och utmanat Stoffe. Men det är två bra målvakter. Det känns bra.



Har ni bestämt vilken målvakt ni ska gå vidare med mot slutet nu och i slutspelet?

— Ooh, Det får vi se, skrattar Hansson.

”Måste ha respekt för alla motståndare”

Rögles framgång mot slutet påminner mycket om förra säsongen då Rögle tog sig från en nionde plats och åttondelsfinal hela vägen till en SM-final. Under gårdagen slog Rögle SHL:s starkaste hemmalag Frölunda i Göteborg. Segern blev den femte raka och formen verkar sitta inför det kommande slutspelet.



— Det gäller att skaffa sig de fördelarna som behövs för att vinna matcherna över tid. Det gör vi ju med att orka vara där i 60 minuter varje dag. Det är där marginalerna ligger. Vi har ju tagit poäng mot alla och förlorat poäng mot alla. Med det sagt så behöver man ju se möjligheterna i alla matcher men också ha respekt för alla motståndare, säger Hansson.



Trots ett framgångsrikt spel mot slutet är Hansson ödmjuk och ser inget som givet. Tränare tycker att det fortfarande finns förbättringspotential för Rögle. Hansson menar att laget kan fila på små detaljer för att bli ett ännu tuffare motstånd, både offensivt och defensivt.

Roger Hansson. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Striden om sista kvartsfinalsplatsen

Enligt Hansson har Rögle en god känsla i laget nu och hoppas kunna fortsätta på samma vis säsongen ut. Tränaren berättar att Rögle hela tiden jobbar på att bli bättre och inte bara vara nöjd trots vinsterna.



Med tre matcher kvar är det fortsatt väldigt jämnt i tabellen. Rögle på sjätteplatsen har två poäng upp till Timrå samtidigt som jagande sjuan Skellefteå ligger en poäng bakom och tabellåttan Växjö med tre poäng efter.



Hur viktigt är det att hamna i top sex tycker du?

— Det är ju inte avgörande. Det visade vi i fjol. Sen är det ju klart att det är någonting vi siktar på. Men vi har också vetskapen att det är inte där det sitter utan det gäller att vinna de matcherna som är kvar i ett slutspel och få den här känslan och bygga den här känslan I gruppen, säger Hansson.



Blir det en repris på förra året nu när ni kommit tillbaka starkt mot slutet?

— Det vet jag inte, men det är i alla fall en ambition. Det gäller att vara bäst när det gäller och det känns som vi är på spåret på något bra, med att vara bäst när det gäller.



Hanssons och Rögles inställning om att inte nöja sig kommer även vara viktig i de resterande matcherna. Först ut gästas Rögle av tabellettan Brynäs som kommer vara revanschsugna efter en tung förlust i tisdags. I de sista två grundseriematcherna ställs Rögle mot bottenlagen Linköping och Malmö som kämpar för sin överlevnad och att hålla sig ovanför kvalsträcket.