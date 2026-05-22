Klart: Växjö värvar – från Finland

Växjö Lakers förstärker backsidan.

Klubben är nu överens med den finska backen Jimi Suomi.

– Att ha signat med Växjö som är ett topplag blir ett stort steg i min karriär, säger 23-åringen till lagsidan.

För första gången i karriären kommer Jimi Suomi att spela i ett annat land än Finland. Nu är 23-åringen klar för Växjö Lakers.

Backen kommer närmast från spel i KooKoo. Under den gångna säsongen stod han för 31 poäng (11+20) på 53 matcher i Liiga-klubben. Nu ser Suomi fram emot att spela i Växjö Lakers.

– Jag är väldigt glad och förväntansfull! Att ha signat med Växjö som är ett topplag blir ett stort steg i min karriär, säger han till lagets sajt.

Samtidigt tror även Henrik Evertsson, sportchef, att backen besitter rätt egenskaper för att lyckas i klubben.

– Jimi är en riktigt spännande spelare med enorma spetsegenskaper. Vi ska hjälpas åt att utveckla hans spel till en europisk toppspelare. Det är min absoluta övertygelse att han har potential att bli, tillslut, säger sportchefen.

Parterna har skrivit ett tvåårskontrakt som sträcker sig fram till 2027/2028.

