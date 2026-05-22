Vid VM i Schweiz 1998 kom Sverige med ett lag som kallades ”Tidernas Tre Kronor”. Ganska långt ifrån ett epitet som årets upplaga nere i Schweiz fått. Men trots mängder med stjärnor var det en doldis från Pajala i form Johan Tornberg som skulle bli stor hjälte.

– Jag kunde uppriktigt sagt inte föreställa mig att jag skulle komma med tanke på vilka fantastiskt skickliga backar som fanns med, säger huvudpersonen själv.



Till VM 1998 i Zürich och Bern flögs gräddan av den svenska hockeyeliten in. Peter Forsberg var där liksom Mats Sundin, Micke Renberg, Fredrik Modin, Ulf Dahlén och Tommy Salo. Men trots alla världsstjärnor i laget kom den stora finalhjälten, i kamp med målvakts- Salo, att bli Pajalafödde Johan Tornberg. Han spelade för Västerås i elitserien dit han kommit tre säsonger tidigare efter spel i Brynäs.

Turneringen spelades så att man slutligen kom fram till en finalserie på två matcher. I finalen ställdes Tre Kronor mot Finland. Svenskarna vann den första matchen med 1–0 och den andra slutade oavgjort, 0–0.

Hockeysverige.se tog hjälp av finalens ende målskytt Johan Tornberg, för att minnas tillbaka till Schweiz 1998.

”Att jag kom med till VM var för mig personligen näst intill en chock. Sweden Hockey Games hade spelats just innan VM och där hade det fungerat bra för mig. Jag hade varit med hela vägen från första lägret under elitserieslutspelet fram till VM. Jag kunde uppriktigt sagt inte föreställa mig att jag skulle komma med tanke på vilka fantastiskt skickliga backar som fanns med. På något vis resonerade Kent Forsberg och Tommy Tomth, som då var förbundskaptener, och kom fram till att jag skulle åka med till VM. Jag tyckte att det var en supergrej och jag var nöjd med att bara få vara reserv eller bära vattenflaskorna. Jag hade inga som helst förväntningar på att få spela.