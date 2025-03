Speltips 6/3 inför Rögle BK – Brynäs IF

Vad hände med Brynäs i tisdags? Det var inte vad vi är van att se från serieledarna och frågan är om det var tillfälligt eller om laget börjar tappa lagom till slutspelet ska dra igång? Rögle är i storslag och ska ses med fin chans på hemmaplan med tanke på att man skaffat sig ett fint läge till direktplats i slutspelet, det vill säga topp sex.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Rögle är ligans formstarkaste lag

Rögle har ligans bästa målvakt sett till form i Arvid Holm, han höll sin fjärde nolla i tisdags

Brynäs sju insläppta mål senast är det mesta laget släppt in i en match under säsongen

Rögle har motivationen för att hamna topp sex

Brynäs har endast ordentligt bra insats på sina fyra senaste matcher

Rögle har allt i egna händer

Rögle är ligans bästa lag sett till de fem senaste omgångarna, är delat bäst med Luleå över de tio senaste matcherna och är topp tre tillsammans med Luleå och Brynäs över de 15 senaste omgångarna. Att Rögle nu nosar på en direktplats till slutspelet trodde inte många på för någon månad sedan men det har varit ett förvandlingsnummer likt ifjol. Arvid Holm i målet är den stora grundpelaren som spelar landslagsmässigt i stort sett varje gång han finns på isen. Fjärde nollan för säsongen höll Holm i Scandinavium mot Frölunda i tisdags. Nog för att göteborgarna var brandskattat men sättet Rögle avväpnade hemmalaget visar en trygghet och styrka i det här laget för tillfället. Det mer snöpliga poängtappet mot Modo från i lördags kändes som bortblåst. Allt finns i hemmaspelarnas händer inför avslutningen och topp fem är inom räckhåll.

Brynäs har i praktiken redan säkrat sereiesegern men det grusar lite i maskineriet just nu. Man vann lätt mot HV71 på grund av att gästerna gav bort allt för mycket men tävlingsinsatsen för Brynäs var inte på topp. Inställningen mot Frölunda borta var mer av det Brynäs vi vant oss av att se under säsongen, en total nedstängning av hemmalaget och en stark lagseger. Vad som hände i tisdags mot Växjö Lakers är svårt att sia om men det var kanske säsongens bottennapp. Kan Brynäs komma tillbaka igen direkt efter en mindre bra prestation? Det har i alla fall varit lagets signum under säsongen. Det Brynäs tar med sig till Ängelholm är att man har 3-0 på Rögle under säsongen och det om något bör väl stärka spelarna?

Inbördes möten

4/1-25 Brynäs – Rögle 5-4 eft str.

26/11-24 Rögle – Brynäs 2-5

3/10-24 Brynäs – Rögle 2-1

Rögle har 7-2-1 på de tio senaste och 3-1-1 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 20,45%-77,97%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,40-2,44

Skotteffektivtet 9,84%

Brynäs har 5-1-4 på de tio senaste och 4-1-1 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 22,88%-80,39%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 3,31-2,30

Skotteffektivitet 11,69%

Rögle är inne i ett bättre flöde än Brynäs för stunden. Att ängelholmarna också har en större motivation här ska vägas in tungt. Även om Brynäs inte klappat ihop i flera matcher i rad under säsongen är trenden ändå tillräcklig för mig för att tro hårt på Rögle att vinna under ordinarie matchtid.

Rögle att vinna under ordinarie tid spelas till 2,35 hos Unibet med 2 units. Lycka till!

Spelstopp torsdag 19.00