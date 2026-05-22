Har öst in poäng – är klar för Björklöven

Chris DiDomenico har varit en av de bästa poänggörarna i Schweiz de senaste åren. Nu är han klar för Björklöven.

Chris DiDomenico.

Sedan Chris DiDomenico kom till Schweiz, för sin andra sejour i landet, 2018 har han gjort 369 poäng på 384 matcher i högstaligan. Med det är han den poängstarkaste spelaren av alla i ligan sedan dess. De 260 assistpoäng han gjort sedan dess är också flest. Säsongen som gick gjorde han 41 poäng på 47 matcher för Ambrí-Piotta.

Nu är 37-åringen klar för SHL-nykomligen Björklöven på ett ettårskontrakt.

– DiDomenico är en offensivt skicklig och energifylld forward som bidrar med fart, intensitet och rutin. Med sin vinnarskalle, speluppfattning och erfarenhet från spel på hög nivå kommer han att bli en viktig tillgång för vårt lag både på och utanför isen, säger sportchef Per Kenttä.

På meritlistan finns också 27 NHL-matcher, ett JVM-guld samt tre titlar med Kanada i klassiska Spengler Cup.

