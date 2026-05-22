SSK lånar talang från Malmö

Malmö Redhawks lånar ut Felix Carell till Hockeyallsvenskan.

Den unge backen ansluter på ett säsongslån till Södertälje.

Felix Carell lånas ut till SSK.

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

20-årige Malmö-fostrade Felix Carell gjorde 31 SHL-framträdanden för Redhawks under en gångna säsongen. Det blev dessutom åtta matcher för Kalmar under säsongen.

Nu är den talangfulle backen klar för en ny utlåning till Hockeyallsvenskan när han ansluter till Södertälje.

— Det känns bra att vi hittat en överenskommelse med Malmö om ett säsongslån på Felix. Felix är en ung spännande back som hade lite av ett genombrott förra säsongen. En god skridskoåkare som behärskar spelet i båda riktningarna, säger sportchef Emil Georgsson till klubbens sociala medier.

– Felix är en spelare vi tror väldigt mycket på och redan förra året visade Felix att han kan spela SHL-hockey. Prioriteten är att Felix fortsätter sin utveckling under året, med målsättningen att han ska kunna ta en etablerad roll i laget säsongen 2027-2028, säger Malmö Redhawks sportchef, Oscar Alsenfelt till Malmös hemsida.

Utöver debuten i den svenska högstaligan tog Felix Carell plats i Juniorkronorna och var med och vann det första JVM-guldet sedan 2012.

Source: Felix Carell @ Elite Prospects