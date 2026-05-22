Klart: Mora värvar AHL-forward

Mora IK är överens med AHL forward.

Föreningen bekräftar på sin hemsida att Ryland Mosley har skrivit på för klubben.

För några veckor sedan börjades det spekulera att Ryland Mosley är överens med Mora till den kommande säsongen. Nu bekräftar klubben själv uppgifterna, forwarden blir en del av Dala-laget till hösten.

Kanadensaren kommer närmast spel från AHL-klubben Rockford IceHogs där han på 5 matcher stod för en assist (0+1). Under den gångna säsongen gjorde han även ett gäng matcher med AHL-laget Cleveland Monsters samt Toledo Walleye som spelar i ECHL.

Nu fortsätter han karriären Sverige, där han kommer att lira i Hockeyallsvenskan.

”I Ryland Mosley får Mora IK in en snabb och energifylld forward med stark forechecking, hög arbetskapacitet och offensiva kvaliteter som kommer bidra till lagets spel både med och utan puck”, skriver klubben på sin hemsida.

Ryland Mosley har skrivit ett ettårskontrakt med Mora över säsongen 2026/2027.

Source: Ryland Mosley @ Elite Prospects