Kovacs anmäls – efter gesterna: ”Grovt osportsligt”

Robin Kovacs anmäls till disciplinnämnden. LHC-stjärnan sågs göra gester mot djurgårdsklacken i gårdagens möte och riskerar nu böter och avstängning.

Foto: Bildbyrån och TV4.

Linköping vann med 3-1 på hemmaplan mot Djurgården under gårdagen. Som vanligt hamnade Robin Kovacs i fokus under matchen. Han gestikulerade mot Djurgårdens supportrar flera gånger om och gjorde, vad som såg ut att vara, ett tecken där han pekade långfingret mot stockholmarna. Något som inte uppskattades vare sig på läktarhåll eller i studion.

Joel Lundqvist tyckte bland annat att det ”helt onödigt” i TV4:s sändning.

Och nu har situationsrummet valt att anmäla händelsen till disciplinnämnden. De kommer att granska gesterna under dagen och sedan bestämma sitt straff.

”Nr 23 Robin Kovacs i Linköping lämnar isen som en av dom sista spelarna i andra perioden. När han kommer fram till spelarutgången så suger han på sitt vänstra långfinger för att sedan visa det till publiken. Detta är ett grovt osportsligt uppförande,” står det att läsa i anmälan.

Robin Kovacs har gjort 22 poäng på 27 matcher den här säsongen och hade även en assist mot Djurgården. Nu återstår det att se vilket straff som nämnden väljer att ge honom.