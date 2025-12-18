Kovacs hån – när LHC slog Djurgården: ”Helt onödigt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Senast vann Djurgården med 3–1 hemma mot Linköping.

På torsdagen svarade Robin Kovacs och LHC – och besegrade stockholmarna med samma siffror.

Då hånade Robin Kovacs supportrarna.

– Helt onödigt med de gesterna, säger experten Joel Lundqvist i TV4 om tilltaget.

Robin Kovacs hånade Djurgårdens bortasektion i Linköping. Foto: TV4/Bildbyrån

Magnus Hellberg saknades för Djurgården. Men att laget förlorade mot Linköping HC på torsdagen berodde inte på det – för att bara släppa in ett eller två mål kan ofta räcka till seger. Problemet? Djurgården såg länge ut att inte kunna knäcka LHC:s Waltteri Ignatjew.

Men föga oväntat skulle en match mellan LHC och Djurgården handla mycket om en viss Robin Kovacs.

När Hockeysverige träffade profilen i samband med SHL:s upptaktsträff, berättade han hur viktiga matcherna mot Djurgården var för en AIK:are som Kovacs.

Han såg fram emot att bli utbuad i Stockholm och att försöka vinna.

– Det ska bli kul att åka till Hovet och vinna, sade han då.

Dömer ut agerandet: ”Helt onödigt”

Dock förlorade LHC de två första mötena mot Djurgården denna säsong. 3–5 hemma i Linköping och 1–3 i Stockholm.

Efter både period ett och två av kvällens match i Linköping åkte Kovacs fram för att håna Djurgårdens publik.

Den andra gången stod han för en gest som inte uppskattades av varken djurgårdarna eller Joel Lundqvist i TV4. Bland annat visade han långfingret mot bortaklacken.

– Helt onödigt med de gesterna, säger Joel Lundqvist i TV4.

Robin Kovacs låg bakom första målet efter blott 35 sekunder – då han assisterade Christoffer Ehn. 2–0 målet som blev LHC:s sista, gjordes av Johan Södergran fem minuter in i den avslutande perioden.

Men när Djurgården väl lyckades få till ett mål, var det kaptenen Marcus Krüger som tryckte in 1–2 bakom Ignatjew. Efter att pucken gick in kolliderade Krüger med målvakten, men målet stod då kontakten skedde dessförinnan. Sista målet i matchen till 3–1 kom genom Fredrik Karlström i öppen bur.