NHL

Tidigare NHL-spelaren Pierre Plante är död

Publicerad 02 oktober 2026 12:07
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Reporter
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På 70-talet var han en av St. Louis Blues främsta poängspelare. Nu är Pierre Plante död. Den tidigare NHL-forwarden blev 75 år.
– Tråkigt att höra, säger tidigare lagkamraten Göran Högosta.

Pierre Plante har lämnat oss vid 75 års ålder.
Pierre Plante har lämnat oss vid 75 års ålder.
Foto: Bildbyrån och Arkiv.

Pierre Plante har avlidit, skriver jalarin på sin hemsida.

Han draftades av Philadelphia Flyers i första rundan 1971. Han debuterade  säsongen 1972/73, men trejdades efter två matcher till St Louis Blues. Där han blev kvar till 1977 och var då en an lagets viktigaste offensiva spelare. Säsongen 1974/75 var hans poängmässigt i St. Louis bästa då han svarade för 34 mål och totalt 66 poäng på 80 matcher. Med det var han tvåa i lagets poängliga efter Garry Unger (80 poäng).

Säsongen 1977/78 spelade han för Chicago Blackhawks och därefter en säsong i Madison Square Garden för New York Rangers för att sedan avsluta karriären med en säsong för Quebec Nordiques där han bland annat spelade tillsammans med Göran Högosta.

– Tråkigt att höra. En bra kille, men han var ingen som hängde med ut och var faktiskt lite tillbakadragen. Han gjorde inget större väsen av sig hos oss i Quebec som hockeyspelare, men hade gjort bra ifrån sig tidigare. Vi har inte haft någon kontakt efter att jag lämnade Kanada, berättar Göran Högosta för hockeysverige.se.

Säsongen 1969/79, då han spelade för Drummondville Rangers, blev han uttagen i QMJHL:s All Star team

Pierre Plante gjorde under sina nio säsonger i NHL 125 mål och totalt 297 poäng på 599 matcher.

Han blev 75 år.

Source: Pierre Plante @ Elite Prospects



Den här artikeln handlar om:

New York RangersSt Louis BluesPhiladelphia FlyersChicago Blackhawks