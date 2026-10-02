Frånvaron kan öppna för FBK-löftet: "Inspirerande"

Victor Ejdsell saknades på Färjestads träning.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Med en 4–0-seger mot Djurgården i ryggen genomförde Färjestad BK ett kortare ispass. Men där ute på det blanka, under fredagen, syntes inte Victor Ejdsell till – precis som långtidsskadade Marcus Johansson.

– Jag kan inte säga något just nu. Vi hoppas att vi har lite uppdateringar snart, det är undersökning på gång just nu men vi hoppas han är redo, svarar huvudtränaren Cam Abbott när Nya Wermlands-Tidningen frågar.

Men den enes död är den andres bröd.

18-årige Linus Loob Trygg var istället med på träningen, och kan få sina första SHL-minuter om Ejdsell inte kommer till spel. Både mot Björklöven och Djurgården var forwardslöftet med i truppen, men satt kvar på bänken.

– Vi får se inför morgondagen, men vi har en del platser som behöver fyllas, säger Abbott till NWT och hyllar Loob Trygg.

– Jag tittar inte på poängen, utan på hur han agerar på isen. Han visar att han vill ta chansen och hela laget där har anpassat sig till hur vi vill spela och fått resultat. Det är inspirerande att följa och kredd till staben där.

Poängen Abbott nämner är nu uppe i hela 16 (!) på de sju första matcherna med U20-laget. Linus Loob Trygg är son till Marius Trygg och systerson till Håkan Loob.