Nobbades av NHL-klubbarna: "En besvikelse"

Rickard Hugg fick aldrig något NHL-samtal.

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Under sina sju säsonger i Skellefteå AIK har Rickard Hugg vuxit fram till den SHL-stjärna han är idag. Men 2025/26 hände något extra. Plötsligt gick forwarden från 42 poäng till hela 62, och blev instrumental vid klubbens femte SM-guld.

27-åringen fick chansen i Tre Kronor och berättade tidigt att han hoppades det hela skulle skapa NHL-intresse. Så blev det dock inte.

– Det var en besvikelse. Jag har ju alltid sagt att jag en dag vill spela i NHL, och den drömmen har jag fortfarande, säger Hugg när han nu pratar om det hela i en intervju med Norran.

Trots succén var det helt tyst fram till deadline 15 juni.

– Efter förra säsongen så var det här kanske chansen jag hade, och att inte få något erbjudande efter det var lite surt. Hade jag fått en chans hade jag åkt, men det dök inte upp någonting, säger han.

"Nu handlar det om att göra det ännu bättre här"

Rickard Hugg har tidigare varit i Nordamerika en vända, men då som junior i OHL. Det var därifrån Skellefteå värvade forwarden 2019.

– Jag vet inte... Om jag hade fått gissa så hade jag nog trott på något erbjudande, men det är vad det är, säger Hugg om huruvida han var förvånad över det uteblivna intresset.

– Nu handlar det om att göra det ännu bättre här; vi har ett grymt lag och en fantastisk grupp, så det är svinkul att spela här och försöka vinna fler guld.

SHL-stjärnans nuvarande kontrakt är skrivet till 2028.