Thorsbrink kallar till krismöte i SHL

Tomas Thorsbrink väljer att agera.

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"Vi vill inte göra mål i svensk hockey, då är det så"



Supportrar, spelare och tränare har blivit både rasande och förvirrade under inledningen av SHL-säsongen. Det i samband med situationer runt målområdet, där det inte varit glasklart varför eller varför inte mål har dömts bort.

Ovanstående ord kom från Luleås Mathias Bromé i förra veckan, och nu bekräftar också domarchefen Tomas Thorsbrink att det blivit fler sådana svårbedömda situationer än normalt.

– Jag tror vi är uppe kring 20 nu, och i fjol vid samma tidpunkt var vi under tio. Vi har haft ett gäng väldigt komplicerade och svåra situationer, säger han till Aftonbladet under fredagen.

Kvällstidningen får även bekräftat att Thorsbrink kallat samtliga SHL-sportchefer till ett extrainsatt möte på måndagen.

– Det handlar mer om att förklara regelverket. En puck över linjen är en svartvit bedömning. Allt annat är bedömningar, och det är upp till domaren på isen att bedöma om det är relevant kontakt och tidpunkten för kontakten med målvakten, säger han.

Pekar ut: "Då får vi färre jobbiga situationer"

Trots förvirringen som funnits kring situationerna menar domarchefen att det inte är några som han känt att det blivit fel i. Han kommer även med en uppmaning till spelarna i högstaligan.

– Är det i det vita området är det till spelarnas fördel, och är det i det blå området är det till målvaktens fördel. Vi vill få ett beteende där spelarna i större utsträckning undviker det blå området. Då får vi färre jobbiga situationer.

Mötet med sportcheferna kommer inte medföra några större förändringar i bedömning eller regler, menar Aftonbladet.