Jevgenij Kuznetsov tvingas byta klubb igen.

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Jevgenij Kuznetsov har fått allt annat än arbetsro efter flytten från NHL. Visst, första året i KHL, med SKA St. Petersburg, innehöll en hel del poäng, men därefter har rykten om en återkomst i NHL , följts av brutna kontrakt och spel för tre olika klubbar inom loppet av ett år.

Nu är frågan: var hamnar "Kuzy" härnäst?

Under fredagen står det nämligen klart att även Sibir Novosibirsk river överenskommelsen med den tidigare NHL-stjärnan. Detta trots en säsongsinledning med två mål och två assist på de åtta första matcherna i klubben.

Innan flytten till Sibir Novosibirsk kopplades den ryske veteranen ihop med flera lag i KHL, däribland moderklubben Traktor Tjeljabinsk. Där och då blev det inget, men nu kan en öppning kanske komma.

Lämnade NHL efter 743 matcher

Jevgenij Kuznetsov spelade i NHL under elva säsonger och var en toppspelare för Washington Capitals under flera år. Som center bredvid landsmannen Aleksandr Ovetjkin öste Kuznetsov in poäng. Han var bland annat ledande för Capitals vid Stanley Cup-segern 2018 där Kuznetsov vann poängligan i slutspelet med 32 poäng på 24 matcher på vägen till bucklan. Säsongen 2023/24 kom att bli hans sista säsong i NHL.

Efter en strulig säsong i Washington Capitals dumpades han av klubben och skickades till Carolina Hurricanes . "Kuzy" hittade dock inte tillbaka till formen i Carolina utan lämnade och flyttade hem till Ryssland 2024.

Totalt gjorde Kuznetsov 575 poäng på 743 matcher under sin NHL-karriär.